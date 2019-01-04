|
Арина Соболенко стала победительницей теннисного турнира в Китае
05.01.2019 11:19 — Новости Спорта | БелТА
Арина Соболенко. Фото из архива
5 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская теннисистка Арина Соболенко (13-й номер мирового рейтинга) стала победительницей турнира в китайском Шэньчжэне, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Сегодня в решающем поединке Арина Соболенко обыграла американку Элисон Риск (62) - 4:6, 7:6 (7:2), 6:3.
/Будет дополнено/.-0-
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
5 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская теннисистка Арина Соболенко (13-й номер мирового рейтинга) стала победительницей турнира в китайском Шэньчжэне, сообщает...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Спорта)