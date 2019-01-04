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Арина Соболенко: «Я очень довольна результатом, это отличное начало сезона. Надеюсь, смогу хорошо выступить на Australian Open»

05.01.2019 14:12 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Белоруска Арина Соболенко поделилась эмоциями после победы над Элисон Риск в финале турнира в Шэньчжэне.

«Это был тяжелый день для нас. Особенно трудно было вернуться в игру после первого сета. Риск провела невероятный матч. Она действительно играла очень хорошо. Я так счастлива, что нашла способ победить. 

Для меня это третий титул в карьере и второй в Китае. Я очень довольна результатом, это отличное начало сезона. Титул на старте заставляет больше верить в себя. Надеюсь, я смогу хорошо выступить на Australian Open.

Если мне нужно играть два матча в день, я собираюсь сделать это. Физически подготовиться тяжело, но во втором матче я пыталась быть сосредоточенной в каждом моменте и старалась бороться за каждое очко», – цитирует Соболенко сайт WTA.

 

 

 
 
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Белоруска Арина Соболенко поделилась эмоциями после победы над Элисон Риск в финале турнира в Шэньчжэне.
 
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