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Арина Соболенко: «Я очень довольна результатом, это отличное начало сезона. Надеюсь, смогу хорошо выступить на Australian Open»
05.01.2019 14:12 — Новости Спорта | Tribuna.com
Белоруска Арина Соболенко поделилась эмоциями после победы над Элисон Риск в финале турнира в Шэньчжэне.
«Это был тяжелый день для нас. Особенно трудно было вернуться в игру после первого сета. Риск провела невероятный матч. Она действительно играла очень хорошо. Я так счастлива, что нашла способ победить.
Для меня это третий титул в карьере и второй в Китае. Я очень довольна результатом, это отличное начало сезона. Титул на старте заставляет больше верить в себя. Надеюсь, я смогу хорошо выступить на Australian Open.
Если мне нужно играть два матча в день, я собираюсь сделать это. Физически подготовиться тяжело, но во втором матче я пыталась быть сосредоточенной в каждом моменте и старалась бороться за каждое очко», – цитирует Соболенко сайт
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Арина Соболенко: «Я очень довольна результатом, это отличное начало сезона. Надеюсь, смогу хорошо выступить на Australian Open»
Белоруска Арина Соболенко поделилась эмоциями после победы над Элисон Риск в финале турнира в Шэньчжэне.
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