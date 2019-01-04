Вставай на лыжи и коньки! В Кореличском районе продолжаются соревнования по зимним видам спорта (фото+видео)





За последние годы белорусы привыкли к капризам зимы. Не успеет выпасть снег и установиться морозная погода, смотришь — снова оттепель. Поэтому жители Кореличчины, в первую очередь школьники, времени не теряют, а с новым снегом выходят на лыжню.

Суббота 5 января для школьников Кореличского района началась с лыжных соревнований. Все 14 учреждений образования активно включились в зимний марафон.





— Здорово, что наконец-то выпал снег и можно покататься, — говорит ученик средней школы №2 г.п. Кореличи Евгений Матусевич. — Мы с ребятами с удовольствием пришли в школу и встали на лыжню. А завтра-послезавтра, когда подморозит, пойдем на районный стадион играть в хоккей.





Не скрывают радости от активного досуга и ученики средней школы №1 райцентра.

— В школе мы с самого утра, — говорит Виктория Скворода. — Сначала на санках катались с горки в парке, а теперь на лыжах. Здорово, когда весь класс вместе на свежем воздухе, а не каждый дома по одному за компьютером.

Как рассказала методист Кореличского районного учебно-методического кабинета Тамара Левкович, во всех учреждениях образования района проложены лыжные трассы, поэтому любой желающий может прийти покататься. Кроме того, в Барановичской и Жуховичской средних школах организованы пункты проката зимнего спортинвентаря. На территории Райцевской, Жуховичской, Циринской, Ворончанской, Малюшичской школ действуют катки. В остальных школах района проходит их поэтапная заливка. Кроме того, работает хоккейная коробка в Лукской средней школе. На очереди — заливка льда в Еремичской средней школе и на стадионе «Юность» В Кореличах.





По словам главныого специалиста Кореличского райисполкома Николая Борейко, 6 и 7 января начнется заливка катка на территории стадиона «Юность» в г.п. Кореличи. Если толщина льда будет достаточной, обуть коньки можно будет уже на Рождество. К слову, на территории стадиона начнет работу пункт проката спортивного инвентаря. В наличии 38 пар коньков и 40 пар лыж.

Дорогие кореличчане! Лыжни и катки района ждут вас!

















Инна ЛЕЙКО

Фото автора и Ларисы ШУГЛИ

Видео Инны ЛЕЙКО