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Деян Ловрен: «Ливерпуль» по-прежнему лидер. Ничего не поменялось»
05.01.2019 15:53 — Новости Спорта | Tribuna.com
Защитник
«Посыл в раздевалке после матча был таким – нужно сохранять спокойствие.
Впереди у нас много матчей, мы знали, что сезон длинный. Мы по-прежнему лидируем в таблице, ничего не поменялось.
Нужно сохранять спокойствие и концентрацию от матча к матчу, не оглядываясь назад. Проигрываем мы или побеждаем, мы не смотрим назад.
У людей были сомнения в нас еще до старта сезона, даже сейчас начали говорить, что эта игра была за титул.
В футболе это так не работает. Тут все идет от матча к матчу. Посмотрим, где мы будем по завершении сезона», – сказал Ловрен.
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Защитник «Ливерпуля» Деян Ловрен рассказал, как команда должна отреагировать на поражение от «Манчестер Сити».
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