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Фабрегас сегодня проведет последний матч за «Челси»

05.01.2019 15:47 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Полузащитник Франсеск Фабрегас покидает «Челси».

Сегодняшний матч Кубка Англии против «Ноттингем Форест» станет для 31-летнего хавбека последним в составе лондонцев.

Как уже сообщалось ранее, испанец близок к переходу в «Монако». Стороны согласовали контракт на 2,5 года. Фабрегас получит подписной бонус в размере более 10 миллионов евро.

В нынешнем сезоне Фабрегас провел всего 5 матчей в чемпионате Англии, не отметившись результативными действиями, и лишь раз появился в стартовом составе. С его статистикой можно ознакомиться здесь.

 
 
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Полузащитник Франсеск Фабрегас покидает «Челси».
 
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