Фабрегас сегодня проведет последний матч за «Челси»

Полузащитник Франсеск Фабрегас покидает .

Сегодняшний матч Кубка Англии против «Ноттингем Форест» станет для 31-летнего хавбека последним в составе лондонцев.

Как уже сообщалось ранее, испанец близок к переходу в . Стороны согласовали контракт на 2,5 года. Фабрегас получит подписной бонус в размере более 10 миллионов евро.

В нынешнем сезоне Фабрегас провел всего 5 матчей в чемпионате Англии, не отметившись результативными действиями, и лишь раз появился в стартовом составе. С его статистикой можно ознакомиться здесь .