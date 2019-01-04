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Фабрегас сегодня проведет последний матч за «Челси»
05.01.2019 15:47 — Новости Спорта | Tribuna.com
Полузащитник Франсеск Фабрегас покидает
Сегодняшний матч Кубка Англии против «Ноттингем Форест» станет для 31-летнего хавбека последним в составе лондонцев.
Как уже сообщалось ранее, испанец близок к переходу в
В нынешнем сезоне Фабрегас провел всего 5 матчей в чемпионате Англии, не отметившись результативными действиями, и лишь раз появился в стартовом составе. С его статистикой можно ознакомиться
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Полузащитник Франсеск Фабрегас покидает «Челси».
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