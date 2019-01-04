Сантьяго Солари: «Нельзя недооценивать ничьи в Ла Лиге, это очень конкурентный турнир»

Главный тренер «Реала» Сантьяго Солари прокомментировал турнирное положение команды в .

«Месяц был очень загруженный, мы проводили матчи каждые три дня, и самым главным было сохранять силы на каждую игру. Футболисты не машины, играть каждые три дня тяжело.

Очень важно продолжать подниматься в турнирной таблице Ла Лиги. Мы поднялись с девятой строчки на четвертую, поначалу было тяжело, но ведь именно в трудных ситуациях и проявляется характер.

Очередной ничейный результат в матче с ? У нас один из сильнейших чемпионатов, никто никому не уступает, каждый может доставить проблем любому сопернику.

Ла Лига – очень конкурентный турнир, поэтому здесь нельзя недооценивать ничьи. Естественно, мы хотели победить, но первый тайм с «Вильярреалом» мы провели здорово и теперь постараемся набрать три очка в воскресенье», – сказал Солари.