ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Сантьяго Солари: «Нельзя недооценивать ничьи в Ла Лиге, это очень конкурентный турнир»

05.01.2019 15:59 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

Главный тренер «Реала» Сантьяго Солари прокомментировал турнирное положение команды в Ла Лиге.

«Месяц был очень загруженный, мы проводили матчи каждые три дня, и самым главным было сохранять силы на каждую игру. Футболисты не машины, играть каждые три дня тяжело.

Очень важно продолжать подниматься в турнирной таблице Ла Лиги. Мы поднялись с девятой строчки на четвертую, поначалу было тяжело, но ведь именно в трудных ситуациях и проявляется характер.

Очередной ничейный результат в матче с «Вильярреалом»? У нас один из сильнейших чемпионатов, никто никому не уступает, каждый может доставить проблем любому сопернику.

Ла Лига – очень конкурентный турнир, поэтому здесь нельзя недооценивать ничьи. Естественно, мы хотели победить, но первый тайм с «Вильярреалом» мы провели здорово и теперь постараемся набрать три очка в воскресенье», – сказал Солари.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Главный тренер «Реала» Сантьяго Солари прокомментировал турнирное положение команды в Ла Лиге.
 
Новости дня
Новости спорта
 
Деян Ловрен: «Ливерпуль» по-прежнему лидер. Ничего не поменялось»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

04.01.2019
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
05.01.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Нясвижскiя навiны
Радзiма
Горецкий вестник

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика