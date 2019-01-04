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Турнир в Испании. В матче за первое место Беларусь сыграет с хозяевами
05.01.2019 16:08 — Новости Спорта | Tribuna.com
Сборная Беларуси и Испании в очном матче определят победителя турнира памяти Доминго Барсенаса.
Испания, Паленсия
Польша – Саудовская Аравия
5 января, 17.00
Испания – Беларусь
5 января, 19.00
Примечание: время начала матчей белорусское
Таблица: Испания – 4 (2), Беларусь – 4 (2), Польша – 0 (2), Саудовская Аравия – 0 (2).
Таким образом, Беларусь и Испания в заключительной игре турнира определят победителя соревнований.
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Сборная Беларуси и Испании в очном матче определят победителя турнира памяти Доминго Барсенаса.
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