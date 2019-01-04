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Турнир в Испании. В матче за первое место Беларусь сыграет с хозяевами

05.01.2019 16:08 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Сборная Беларуси и Испании в очном матче определят победителя турнира памяти Доминго Барсенаса. 

Турнир памяти Доминго Барсенаса

Испания, Паленсия

Польша – Саудовская Аравия

5 января, 17.00

Испания – Беларусь 

5 января, 19.00

Примечание: время начала матчей белорусское

Таблица: Испания – 4 (2), Беларусь – 4 (2), Польша – 0 (2), Саудовская Аравия – 0 (2).

Таким образом, Беларусь и Испания в заключительной игре турнира определят победителя соревнований.

 
 
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Сборная Беларуси и Испании в очном матче определят победителя турнира памяти Доминго Барсенаса.
 
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