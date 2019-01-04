|
«МЮ» выиграл 5 матчей подряд при Сульшере с общим счетом – 16:3
05.01.2019 17:26 — Новости Спорта | Tribuna.com
«Манчестер Юнайтед» обыграл «Рединг» в матче 3-го раунда Кубка Англии (2:0).
Новый главный тренер «МЮ» Оле-Гуннар Сульшер выиграл уже пятый матч подряд после того, как сменил в клубе Жозе Моуринью.
Ранее манкунианцы победили «Кардифф» (5:1), «Борнмут» (4:1), «Хаддерсфилд» (3:1) и «Ньюкасл» (2:0). Общая разница голов в пяти встречах – 16:3.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
«Манчестер Юнайтед» обыграл «Рединг» в матче 3-го раунда Кубка Англии (2:0).
|
Свежие газеты
Архив (Новости Спорта)