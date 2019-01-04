ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

«МЮ» выиграл 5 матчей подряд при Сульшере с общим счетом – 16:3

05.01.2019 17:26 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

«Манчестер Юнайтед» обыграл «Рединг» в матче 3-го раунда Кубка Англии (2:0).

Новый главный тренер «МЮ» Оле-Гуннар Сульшер выиграл уже пятый матч подряд после того, как сменил в клубе Жозе Моуринью.

Ранее манкунианцы победили «Кардифф» (5:1), «Борнмут» (4:1), «Хаддерсфилд» (3:1) и «Ньюкасл» (2:0). Общая разница голов в пяти встречах – 16:3.

Манчестер Юнайтед – Рединг 2:0 (2:0, 0:0)
Дата проведения
5 января, 15.30, «Олд Траффорд»
превью матча онлайн статистика
Голы:
1:0 – 22, пенальти Мата, 2:0 – 45 Лукаку.
Манчестер ЮнайтедРомеро, Джонс, Дармиан, Янг, Диогу Далот, Перейра, Мактомини, Мата (Чонг, 62), Фред (Феллайни, 62), Санчес (Рэшфорд, 64), Лукаку.
РедингЯаккола, Мур, Илори (Алуко, 46), Ричардс, Ядом, Свифт, Хэрриотт (Мейте, 76), Келли, Риномхота, Макклири (Барроу, 61), Лоудер.
Предупреждения:
Ядом (33), Чонг (77).

Помните, как Сульшера называли Солскьяером?

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
«Манчестер Юнайтед» обыграл «Рединг» в матче 3-го раунда Кубка Англии (2:0).
 
Новости дня
Новости спорта
 
Геннадий Савилов: «На создание объединенной лиги может уйти достаточно много времени, все зависит от возможностей и желания клубов»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

04.01.2019
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
05.01.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика