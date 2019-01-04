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Геннадий Савилов: «На создание объединенной лиги может уйти достаточно много времени, все зависит от возможностей и желания клубов»
05.01.2019 17:18 — Новости Спорта | Tribuna.com
Федерации хоккея Беларуси, Латвии, Литвы, Эстонии, Польши и Украины заинтересованы в создании новой лиги. Об этом сообщил председатель ФХБ Геннадий Савилов.
«Не упустили такой хорошей возможности собрать всех вместе и обсудить пути развития хоккея. Прекрасно понимаем, что хоккейные клубы находятся в разных условиях в нашем регионе. Сегодня договорились создать рабочую группу, которая будет в дальнейшем прорабатывать организацию совместных соревнований. На создание лиги может уйти достаточно много времени, все зависит от возможностей и желания клубов, но это поможет развитию хоккея во всех шести странах.
Беларусь прежде всего заинтересована в развитии молодых игроков, и матчи с польскими, украинскими, латвийскими клубами на регулярной основе в одном турнире этому могут способствовать», – рассказал Савилов.
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Геннадий Савилов: «На создание объединенной лиги может уйти достаточно много времени, все зависит от возможностей и желания клубов»
Федерации хоккея Беларуси, Латвии, Литвы, Эстонии, Польши и Украины заинтересованы в создании новой лиги.
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