Геннадий Савилов: «На создание объединенной лиги может уйти достаточно много времени, все зависит от возможностей и желания клубов»

Федерации хоккея Беларуси, Латвии, Литвы, Эстонии, Польши и Украины заинтересованы в создании новой лиги. Об этом сообщил председатель ФХБ Геннадий Савилов.

«Не упустили такой хорошей возможности собрать всех вместе и обсудить пути развития хоккея. Прекрасно понимаем, что хоккейные клубы находятся в разных условиях в нашем регионе. Сегодня договорились создать рабочую группу, которая будет в дальнейшем прорабатывать организацию совместных соревнований. На создание лиги может уйти достаточно много времени, все зависит от возможностей и желания клубов, но это поможет развитию хоккея во всех шести странах.

Беларусь прежде всего заинтересована в развитии молодых игроков, и матчи с польскими, украинскими, латвийскими клубами на регулярной основе в одном турнире этому могут способствовать», – рассказал Савилов.

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