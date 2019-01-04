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Команды "Грифоны" и "Сокол" сыграют в финале "Золотой шайбы"

05.01.2019 17:56 — Новости Спорта | БелТА  
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5 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Команды "Грифоны" и "Сокол" сыграют в финале республиканских соревнований "Золотая шайба" в дивизионе А в старшей возрастной группе, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В группе А на малой площадке "Чижовка-Арены" минская команда "Грифоны" победила сегодня соперников из "Принеманских ястребов" со счетом 11:5. Один из лидеров столичной дружины Николай Лукашенко отметился тремя голами и четырьмя голевыми передачами. В другом матче группы А солигорский "Шахтер" обыграл жлобинский "Металлург" - 2:1.

Турнирное положение: "Грифоны" - 6 очков (3 матча), "Принеманские ястребы" - 4 (3), "Шахтер" - 2 (3), "Металлург" - 0 (3).

Юные хоккеисты "Сокола" из Горок (Могилевская область) заняли первое место в группе Б. В решающем поединке на тренировочной арене Дворца спорта ребята из Могилевской области были сильнее оппонентов из кобринского "Атланта" - 9:0. Минская команда "Партизан" в этом квартете нанесла поражение "Северной Столице" из Витебской области - 7:2.

Турнирное положение: "Сокол" - 6 (3), "Атлант" - 4 (3), "Партизан" - 0 (3), "Северная Столица" - 0 (3).

Юных участников турнира "Золотая шайба" 6 января ожидает мастер-класс на большой площадке "Чижовка-Арены" от известных игроков с опытом игры в НХЛ Дайнюса Зубруса, Андрея Николишина, Дмитрия Христича, Ивана Новосельцева.

Решающие матчи "Золотой шайбы" состоятся 7 января. В борьбе за 7-е место на тренировочном катке Дворца спорта встретятся "Металлург" и "Северная Столица" (начало в 10.45). В "Чижовка-Арене" в 10.15 сыграют за 5-е место "Партизан" и "Шахтер". Бронзовые награды разыграют в 12.00 юные хоккеисты "Атланта" и "Принеманских ястребов".

Финал "Золотой шайбы" между "Грифонами" и "Соколом" в старшей возрастной группе в дивизионе А начнется на малой площадке "Чижовка-Арены" в 14.00.

За матчами финального этапа турнира любители хоккея могут наблюдать на интернет-канале Президентского спортивного клуба в YouTube.

Организаторами соревнований выступают Министерство спорта и туризма, Министерство образования, Белорусский республиканский союз молодежи, Федерация хоккея Беларуси, Президентский спортивный клуб, детско-юношеский клуб по хоккею "Золотая шайба".-0-

Фото Андрея Покумейко

 
Теги: Минск
 
 
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5 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Команды "Грифоны" и "Сокол" сыграют в финале республиканских соревнований "Золотая шайба" в дивизионе А в старшей возрастной группе,...
 
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