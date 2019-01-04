Михаил Захаров: «В восемьсот тысяч долларов для нас обходится команда «U-20». А в молодежную сборную попало пять, шесть игроков»

Главный тренер «Юности» Михаил Захаров прокомментировал результат матча против «Немана» (0:4).

– Хочу коллегу поздравить с двойным праздником. Я уже его поздравил, но не против сделать это еще раз. Молодцы его ребята, знали, что у тренера праздник и сделали его вдвойне. С хорошей победой, дожимали до конца. По игре скажу, что равная игра, 24 – 24 по броскам, но противник, можно сказать, выдавил… Все лидеры забили: Малявко, Ремезов, Кислый. К сожалению, в нашей команде, как приедут со сборной, так и непонятно, что с ними происходит – хуже и хуже. Наоборот, вызов в сборную окрыляет хоккеистов, они должны лучше играть, но, к сожалению, не заметил я этого сегодня и давно не замечаю ни Стефановича, ни Развадовского – очень слабо ребята выглядят. Еще раз с заслуженной победой.

- Михаил Михайлович, ваша команда сегодня первая забила, но шайбу не засчитали. Насколько это повлияло на дальнейшую игру ребят?

– Не повлияло. Вопрос в том, что Трус все время сдвигает ворота и в этой лиге все об этом знают. Он и у нас сдвигал и тут сдвигает. К этому серьезней надо относиться. Этот гол надо засчитывать и в следующий раз он будет думать, сдвигать их или нет. Повлияло или нет, не хочу ничего сказать, а вот второй гол в наши ворота от синей линии с кистей, никто не закрывал вратаря – это грубейшая ошибка нашего голкипера. Ничего сложного не было. Нет, ситуация с не засчитанным голом не повлияла – надо играть до конца.

- А как оцените дебютную игру Славщика в экстралиге?

– Даже не знаю, как его оценить. Хотя скажу, что, когда он вышел, команда «Неман» в игре доминировала, кураж у них попался, и они полностью владели инициативой. Они, наверное, видели, что молодой вратарь, и гол ему хороший забили. Конечно, до хорошего вратаря ему еще расти и работать надо. Пока у него единственное преимущество – это то, что он самый высокий хоккеист в этой лиге. У нас, наверное, даже игроков таких нету.

- Балтрук с Аносовым являются претендентами в состав, зная ваше жесткое отношение к подбору молодых игроков?

– Я не жестко, это они по мне проходятся жестко. Восемьсот тысяч долларов для нас обходится U-20. А в молодежную сборную попало пять, шесть игроков. В игрока, грубо говоря, вложено сто двадцать тысяч долларов. Вы посмотрите его статистику на чемпионате мира, сегодня – один гол, две передачи в группе «В». Теперь вы откройте для себя статистику сборной Казахстана – на первом месте в бомбардирах идет игрок этой сборной. Вы думаете, ему легко было пробиваться к этому месту? Я еще не видел ни одного игрока, который бы пришел с U-20, и я бы сказал, что вот это хороший игрок. Игроки оттуда приходят неготовые, и Балтрук не исключение, – сказал Захаров.