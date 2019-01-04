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АХЛ. Шарангович набрал 10-е очко в сезоне

05.01.2019 18:33 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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В очередном матче АХЛ «Бинхэмтон» дома уступил «Торонто» со счетом 1:5. Белорусский форвард Егор Шарангович забросил единственную шайбу, нанес 3 броска и заработал показатель полезности «-2».

В нынешнем сезоне на счету Шаранговича 10 (6+4) очков в 33 матчах, при показателе полезности «-4».

 
 
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В очередном матче АХЛ «Бинхэмтон» дома уступил «Торонто» со счетом 1:5.
 
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