АХЛ. Шарангович набрал 10-е очко в сезоне

В очередном матче АХЛ «Бинхэмтон» дома уступил «Торонто» со счетом 1:5. Белорусский форвард Егор Шарангович забросил единственную шайбу, нанес 3 броска и заработал показатель полезности «-2».

В нынешнем сезоне на счету Шаранговича 10 (6+4) очков в 33 матчах, при показателе полезности «-4».