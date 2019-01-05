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Рибери ответил критиковавшим его за заказ стейка за 1200 евро: «#### ваших матерей, бабушек и весь ваш род»

05.01.2019 16:12 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Полузащитник «Баварии» Франк Рибери отреагировал на критику по поводу своего визита в ресторан Нусрета Гекче – популярного шеф-повара, известного как Salt Bae.

35-летний футболист заказал «Золотой стейк». Стоимость блюда составляет 1200 евро.

Француз выложил видео с Salt Bae в инстаграме, где в комментариях его раскритиковали за подобную трату денег.

Сегодня Рибери в твиттере опубликовал обращение к критиковавшим его.

«2019 года начинается с завистливых хейтеров, которые родились из-за порванного презерватива.

#### ваших матерей, бабушек и весь ваш род. Я ничего вам не должен. Всего я добился в первую очередь благодаря Богу, самому себе и тем близким людям, которые верили в меня», – написал игрок в твиттере.

 
 
 
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Публикация от Franck Ribéry (@franckribery7)

 
 
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Полузащитник «Баварии» Франк Рибери отреагировал на критику по поводу своего визита в ресторан Нусрета Гекче – популярного шеф-повара, известного как Salt Bae.
 
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