Рибери ответил критиковавшим его за заказ стейка за 1200 евро: «#### ваших матерей, бабушек и весь ваш род»

Полузащитник «Баварии» отреагировал на критику по поводу своего визита в ресторан Нусрета Гекче – популярного шеф-повара, известного как Salt Bae.

35-летний футболист заказал «Золотой стейк». Стоимость блюда составляет 1200 евро.

Француз выложил видео с Salt Bae в инстаграме, где в комментариях его раскритиковали за подобную трату денег.

Сегодня Рибери в твиттере опубликовал обращение к критиковавшим его.

«2019 года начинается с завистливых хейтеров, которые родились из-за порванного презерватива.

#### ваших матерей, бабушек и весь ваш род. Я ничего вам не должен. Всего я добился в первую очередь благодаря Богу, самому себе и тем близким людям, которые верили в меня», – написал игрок в твиттере.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Franck Ribéry (@franckribery7) 3 Янв 2019 в 1:09 PST