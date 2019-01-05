Логишинская детско-юношеская спортивная школа отметила 15-й день рождения

Юные теннисисты и футболисты, легкоатлеты и бейсболисты, их тренеры, родители, друзья, многочисленные гости – все они собрались в Логишинском молодежном Центре культуры по одному весьма значимому случаю. В конце декабря местная детско-юношеская спортивная школа отмечала свой 15-й день рождения.



15 лет назад руководство Пинского района внесло предложение открыть детско-юношескую спортивную школу. Это предложение поддержали директор ОАО «Пинскрайагросервис» (в то время ОАО «Райсельхозхимия») В.В. Ребковец и председатель райкома профсоюза работников АПК Г.Я. Пригодич. Так в 2004 году была открыта детско-юношеская спортивная школа, учредителем которой стала первичная профсоюзная организация ОАО «Пинскрайагросервис» во главе с Е.Н. Силивончиком (сейчас ее возглавляет А.Н. Ролинская).









Сменялись руководители сельхозорганизации, председатели профкома, но все они поддерживали спортшколу и помогали воплотить в жизнь идеи.

На протяжении 15 лет спортивная школа занимается подготовкой спортивного резерва. В школе в настоящее время культивируются такие виды спорта, как футбол, легкая атлетика, настольный теннис, бейсбол. Путь в 15 лет – небольшой отрезок времени, но тренерам есть кем гордиться. Подготовлено 4 кандидата в мастера спорта, 26 имеют 1-й разряд, 35 – 2-й, 19 – 3-й, 760 – юношеский. Шестерым воспитанникам школы в 2016 году присвоено звание мастера спорта, 14 перешли в клубы высшего звена подготовки. Бейсбольная команда «Логишинские волки» является серебряным призером чемпионата Республики Беларусь по бейсболу 2008 года, в 2017-м – серебряный призер первенства страны по бейсболу. В минувшем году команда также стала серебряным призером чемпионата Беларуси по бейсболу.

Функционирование школы невозможно без поддержки неравнодушных людей. Это спонсоры – ОАО «Логишин» (директор П.М. Линкевич), ОАО «Ставокское» (А.А. Новик), ОАО «Лыще» (К.В. Линкевич), ОАО «Валище» (А.Л. Андриевич). Оказывается помощь в медицинском обслуживании работниками Логишинской городской больницы (руководитель А.В. Тиханов), в благоустройстве стадиона сотрудниками ДЭУ-26 (мастер участка А.А. Коховец) и ДРСУ-104 (мастер участка А.С. Шинявский). Не обходится и без участия администрации и работников общеобразовательных школ – Логишинской, Валищенской, Лыщенской, Поречской и Березовичской, Логишинского детского сада, на базе которых проходят тренировки воспитанников ДЮСШ. Работники ЛТФ «Янтарь», Логишинских библиотеки и молодежного Центра культуры всегда помогают в проведении летней оздоровительной кампании.











Все 15 лет существования спортивной школы в Логишине ее тренеров и воспитанников поддерживал райком профсоюза работников АПК во главе с Г.Я. Пригодичем.

– Все начиналось очень скромно, с того, что в Ковнятине открыли спортзал, купили один теннисный стол, – поздравляя с юбилеем школы, рассказал Г.Я. Пригодич. – Но постепенно база школы улучшалась. Со временем ДЮСШ стала не просто местом для проведения свободного времени, ребята стали профессионально заниматься спортом и начали показывать результаты. Все это, конечно, благодаря директору школы А.С. Лобачевскому, который возглавляет школу со дня ее основания, тренерскому составу, всем спортсменам. Мы гордимся школой, успехами ее воспитанников.

Почетные грамоты Г.Я. При-годич вручил директору Логишинской ДЮСШ А.С. Лобачевскому и его заместителю Л.В. Михальчук.









В день рождения Логишинской ДЮСШ состоялась торжественная церемония чествования лучших спортсменов 2018 года детско-юношеской спортивной школы, которые показали значимые результаты и заслужили высокой оценки. Награды получили не только спортсмены, но и их наставники. Это тре-неры-преподаватели Е.С. Ким-лик и Н.Н. Коновалюк, которые готовят спортсменов, проводят учебно-тренировочные занятия, участвуют с ребятами в соревнованиях, интересно организовывают воспитательную работу.

Добрые слова прозвучали и в адрес родителей юных спортсменов. Именно благодаря их поддержке ребенок делает первый шаг в спорт, только у заинтересованных родителей дети вырастают всесторонне развитыми личностями и в будущем становятся успешными людьми. В истории Логишинской ДЮСШ немало примеров таких семей, в которых воспитывались лучшие выпускники спортшколы: Евгений и Дмитрий Королевичи, Антон и Денис Припутневичи, Андрей и Сергей Полуяны, Ольга и Татьяна Лобачевские, Анна и Виталий Решетило, Валентин и Яна Лобачевские, Николай и Юрий Протасюки, Роман и Михаил Шестаковичи, Виталий и Александра Ролинские, Евгений Михальчук, Павел и Ольга Шелестюковичи, Петр и Анна Колб и многие другие. Кстати, один из выпускников школы приехал на юбилей своей альма-матер. Это Евгений Королевич, тренер и действующий игрок бейсбольного клуба «Минск», мастер спорта Республики Беларусь по бейсболу, который в команде «Логишинские волки» сделал первые шаги к своему сегодняшнему статусу.







Завершением праздничного мероприятия стало награждение серебряных призеров чемпионата Республики Беларусь по бейсболу 2018 года – игроков команды «Логишинские волки», которая уже 13 лет участвует в чемпионатах страны. Поздравили спортсменов со столь значимым событием председатель Белорусской федерации бейсбола А.И. Сечко и заместитель председателя Пинского райисполкома Д.Г. Полховский и вручили бейсболистам медали и грамоты.

За полтора десятка лет существования спортшколы наставники вместе со своими воспитанниками смогли добиться многого. Благодаря увлеченным тренерам бейсбольная команда «Логишинские волки» стала открытием для республики. Уверена, что самые главные победы у спортсменов из Логишина еще впереди. Успехов им в достижении их амбициозных целей и реализации планов!

Инна УРБАНОВИЧ.

Фото автора.