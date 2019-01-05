|
Паблик «Белорусский футбол»: Брестское «Динамо» интересуется Лисаковичем
06.01.2019 09:06 — Новости Спорта | Tribuna.com
Брестское «Динамо» проявляет интерес к нападающему «Шахтера» Виталию Лисаковичу. Об этом сообщает группа
В прошедшем сезоне нападающий сыграл всего 26 минут в высшей лиге.
Подробную статистику выступлений 20-летнего Лисаковича смотрите
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Брестское «Динамо» проявляет интерес к нападающему «Шахтера» Виталию Лисаковичу.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Спорта)