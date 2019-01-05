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Паблик «Белорусский футбол»: Брестское «Динамо» интересуется Лисаковичем

06.01.2019 09:06 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Брестское «Динамо» проявляет интерес к нападающему «Шахтера» Виталию Лисаковичу. Об этом сообщает группа «Белорусский футбол» в «Вконтакте».

В прошедшем сезоне нападающий сыграл всего 26 минут в высшей лиге.

Подробную статистику выступлений 20-летнего Лисаковича смотрите здесь.

 
 
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Брестское «Динамо» проявляет интерес к нападающему «Шахтера» Виталию Лисаковичу.
 
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