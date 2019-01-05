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КХЛ. Павлович внесен в список травмированных
06.01.2019 09:54 — Новости Спорта | Tribuna.com
Капитан минского «Динамо» Александр Павлович помещен в список травмированных.
Срок возвращения нападающего в строй пока не известен.
Хоккеист получил повреждение в матче с «Локомотивом» и пропустил прошлую игру со СКА.
Статистика Павловича в нынешнем сезоне: 30 игр, 8 (1+7) очков, -7 по «плюс/минус», 18 минут штрафа.
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Капитан минского «Динамо» Александр Павлович помещен в список травмированных.
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