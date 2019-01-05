|
Кубок Азии-2019. Австралия против Иордании, Таиланд сыграет с Индией
- Размер текста:
- A
- A
- A
В ОАЭ стартовал Кубок Азии-2019. Действующий чемпион сборная Австралии сыграет в 1-м туре против Иордании.
Кубок Азии
Групповой этап
1-й тур
Группа A
- Дата проведения
-
5 января, 19.00, «Sheikh Zayed Sports City»
- Голы:
-
0:1 –
78 Saad,
1:1 –
88, пенальти Халиль.
ОАЭ –
Эсса, Салех, Фарес Джума, Мубарак, Абдуррахман (Абдуррахман, 54), Исмаил (Халиль, 81), Мохаммед, Мубарак (Рашид, 54), Мабхут, Аль-Хаммади, Салмин.
Бахрейн –
Shubbar, Rashed (Юсуф, 81), Madan (Аль-Хусайни, 90), Juma (Jasim Marhoon, 87), Saad, Аль-Сафи, Аль-Хайям, Реда, Саид, Al Shamsan, Kamil Al Aswad.
- Предупреждения:
-
Абдуррахман
(35), Исмаил
(36).
- Дата проведения
-
6 января, 16.30, «Al-Nahyan Stadium»
Группа B
- Дата проведения
-
6 января, 14.00, «Hazza Bin Zayed Stadium»
- Дата проведения
-
6 января, 19.00, «Al-Sharjah Stadium»
Группа C
- Дата проведения
-
7 января, 14.00, «Sheikh Khalifa International Stadium, Al Ain»
- Дата проведения
-
7 января, 16.30, «Rashid Al-Maktoum Stadium, Dubai»
Группа D
- Дата проведения
-
7 января, 19.00, «Mohammed Bin Zayed Stadium»
- Дата проведения
-
8 января, 16.30, «Sheikh Zayed Sports City»
Группа E
- Дата проведения
-
8 января, 19.00, «Maktoum Bin Rashid al Maktoum Stadium (Al-Shabab Stadium)»
- Дата проведения
-
9 января, 19.00, «Hazza Bin Zayed Stadium»
Группа F
- Дата проведения
-
9 января, 14.00, «Al-Nahyan Stadium»
- Дата проведения
-
9 января, 16.30, «Al-Sharjah Stadium»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – белорусское.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В ОАЭ стартовал Кубок Азии-2019.
-
«Искал сигареты, потом отпустил руль». Подробности ДТП 1 января, где погибла 14-летняя девушка
16:21, Tut.by
-
В Бресте дети построили снежную крепость и водрузили над ней флаг. Как думаете, какой?
17:56, Виртуальный Брест
-
Как изменятся платежки белорусов за потребленное электричество после ввода единого тарифа
17:56, Виртуальный Брест
-
Рождественский турнир любителей хоккея: сборная Китая одолела команду Балкан, россияне обыграли сборную Словакии
21:42, СТВ
-
Начало года связано с ростом пожаров и гибелью людей на них
14:28, Двинская правда (Верхнедвинск)
-
Митрополит Павел о том, как встречает Рождество, о своей семье, Филарете, ситуации в Украине и не только
17:54, Tut.by
-
Столетие отмечает служба соцзащиты
14:28, Двинская правда (Верхнедвинск)
-
В Беларуси подняли тарифы на электричество и отменили лимиты по объему потребления
12:30, Tut.by
-
Два пакистанца-нелегала с паспортами болельщиков ЧМ по футболу ехали в Минск. Их задержали в Орше
21:18, Tut.by
-
«Беллакт дома вновь уступил
21:30, Новости Волковыска
-
По Источникам
-
Свежие новости
-
Самое читаемое
-
Интересы
|
- «Искал сигареты, потом отпустил руль». Подробности ДТП 1 января, где погибла 14-летняя девушка 05.01.2019,
Tut.by
- В Бресте дети построили снежную крепость и водрузили над ней флаг. Как думаете, какой? 05.01.2019,
Виртуальный Брест
- «Я практически живу в Варшаве». Белорусы о том, ездят ли они за границу и зачем 05.01.2019,
Tut.by
- За команду Лукашенко выступают 6 действующих хоккеистов, которых не было в изначальной заявке Рождественского турнира 05.01.2019,
Tribuna.com
- Главная елка Витебска была самой «разговорчивой» в стране в новогоднюю ночь 05.01.2019,
Tut.by
- Прокуратура Гродненской области потребовала устранить нарушения в работе органов принудительного исполнения 05.01.2019,
Новости Волковыска
- Как изменятся платежки белорусов за потребленное электричество после ввода единого тарифа 05.01.2019,
Виртуальный Брест
- Умер Сергей Коваль, создатель беларуской фэнтези-усадьбы Литовка
02.01.2019,
KYKY
- Погиб бизнесмен, который построил под Новогрудком дом-музей «в подарок людям»
01.01.2019,
Tut.by
- Лукашенко поздравил глав некоторых стран с Новым годом. Что это за государства
31.12.2018,
Tut.by
-
31.12.2018,
Tribuna.com
- «Помоется - и о пьянке забудет». Как мы парились в душевной сельской бане Чижа с Прылэпой и Левитаном
31.12.2018,
Tut.by
- «Друг стоял рядом на коленях и ревел». Подробности смертельной драки на Зыбицкой
02.01.2019,
Tut.by
- Минималка, базовая величина, пенсионный возраст - что изменилось в социальной сфере Беларуси с 1 января
01.01.2019,
БелТА