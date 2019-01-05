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Кубок Азии-2019. Австралия против Иордании, Таиланд сыграет с Индией

06.01.2019 09:05 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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В ОАЭ стартовал Кубок Азии-2019. Действующий чемпион сборная Австралии сыграет в 1-м туре против Иордании.

Кубок Азии

Групповой этап

1-й тур

Группа A

ОАЭ – Бахрейн 1:1 (0:0, 1:1)
Дата проведения
5 января, 19.00, «Sheikh Zayed Sports City»
превью матча онлайн статистика
Голы:
0:1 – 78 Saad, 1:1 – 88, пенальти Халиль.
ОАЭЭсса, Салех, Фарес Джума, Мубарак, Абдуррахман (Абдуррахман, 54), Исмаил (Халиль, 81), Мохаммед, Мубарак (Рашид, 54), Мабхут, Аль-Хаммади, Салмин.
Бахрейн – Shubbar, Rashed (Юсуф, 81), Madan (Аль-Хусайни, 90), Juma (Jasim Marhoon, 87), Saad, Аль-Сафи, Аль-Хайям, Реда, Саид, Al Shamsan, Kamil Al Aswad.
Предупреждения:
Абдуррахман (35), Исмаил (36).

 

Таиланд – Индия
Дата проведения
6 января, 16.30, «Al-Nahyan Stadium»
превью матча онлайн статистика

Группа B

Австралия – Иордания
Дата проведения
6 января, 14.00, «Hazza Bin Zayed Stadium»
превью матча онлайн статистика

 

Сирия – Палестина
Дата проведения
6 января, 19.00, «Al-Sharjah Stadium»
превью матча онлайн статистика

Группа C

Китай – Киргизия
Дата проведения
7 января, 14.00, «Sheikh Khalifa International Stadium, Al Ain»
превью матча онлайн статистика

 

Южная Корея – Филиппины
Дата проведения
7 января, 16.30, «Rashid Al-Maktoum Stadium, Dubai»
превью матча онлайн статистика

Группа D

Иран – Йемен
Дата проведения
7 января, 19.00, «Mohammed Bin Zayed Stadium»
превью матча онлайн статистика

 

Ирак – Вьетнам
Дата проведения
8 января, 16.30, «Sheikh Zayed Sports City»
превью матча онлайн статистика

Группа E

Саудовская Аравия – КНДР
Дата проведения
8 января, 19.00, «Maktoum Bin Rashid al Maktoum Stadium (Al-Shabab Stadium)»
превью матча онлайн статистика

 

Катар – Ливан
Дата проведения
9 января, 19.00, «Hazza Bin Zayed Stadium»
превью матча онлайн статистика

Группа F

Япония – Туркмения
Дата проведения
9 января, 14.00, «Al-Nahyan Stadium»
превью матча онлайн статистика

 

Узбекистан – Оман
Дата проведения
9 января, 16.30, «Al-Sharjah Stadium»
превью матча онлайн статистика

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – белорусское.

 
 
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