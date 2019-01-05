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Игроки НХЛ провели мастер-класс для участников "Золотой шайбы" на "Чижовка-Арене"

06.01.2019 12:20 — Новости Спорта | БелТА  
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6 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мастер-класс экс-игроков НХЛ Дайнюса Зубруса, Андрея Николишина, Дмитрия Христича прошел сегодня для участников финальной стадии республиканских соревнований "Золотая шайба", передает корреспондент БЕЛТА.

Юные хоккеисты из команд участниц решающего этапа соревнований могли воочию и на практике убедиться, как необходимо готовиться к матчам, какие необходимы навыки, чтобы попасть в сильнейшую лигу мира. С первых минут занятия звездные игроки, которые принимают участие в Рождественском турнире любителей хоккея, дали понять, что поблажек не будет. Дайнюс Зубрус продемонстрировал отличные навыки катания, выполняя на скорости различные элементы, Андрей Николишин добивался от игроков выполнения каждого элемента. К мастер-классу вскоре присоединился и бывший капитан минского "Динамо", проведший также много сезонов в НХЛ, Йозеф Штумпел.

Двухчасовое занятие завершилось товарищеской игрой, в которой приняли участие игроки команд "Золотой шайбы".

Решающие матчи "Золотой шайбы" состоятся 7 января. В борьбе за 7-е место на тренировочном катке Дворца спорта встретятся "Металлург" и "Северная Столица" (начало в 10.45). В "Чижовка-Арене" в 10.15 сыграют за 5-е место "Партизан" и "Шахтер". Бронзовые награды разыграют в 12.00 юные хоккеисты "Атланта" и "Принеманских ястребов".

Финал "Золотой шайбы" между "Грифонами" и "Соколом" в старшей возрастной группе в дивизионе А начнется на малой площадке "Чижовка-Арены" в 14.00.

За матчами финального этапа турнира любители хоккея могут наблюдать на интернет-канале Президентского спортивного клуба в YouTube.

Организаторами соревнований выступают Министерство спорта и туризма, Министерство образования, Белорусский республиканский союз молодежи, Федерация хоккея Беларуси, Президентский спортивный клуб, детско-юношеский клуб по хоккею "Золотая шайба".-0-

 
Теги: Минск
 
 
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6 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мастер-класс экс-игроков НХЛ Дайнюса Зубруса, Андрея Николишина, Дмитрия Христича прошел сегодня для участников финальной стадии...
 
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