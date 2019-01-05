Защитник Павел Челядко перешел в брестский «Рух», сообщает твиттер клуба .

Контракт рассчитан на один год. Футболист стал шестым новичком команды в зимнее трансферное окно.

Напомним, «Рух» в следующем сезоне сыграет в первой лиге.

В прошлом сезоне 25-летний Челядко выступал за «Славию». Подробную статистику выступлений смотрите здесь .

⚡ Бывший футболист «Динамо-Брест» защитник Павел Челядко стал шестым приобретением «Руха» в нынешнее трансферное окно. Контракт с футболистом подписан на один год. Добро пожаловать, Павел! #РухБрест #RukhBrestFC pic.twitter.com/QtzS3kTcHL — Рух Брест (@rukhbrest) 6 января 2019 г.