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Челядко перешел в брестский «Рух»
06.01.2019 13:30 — Новости Спорта | Tribuna.com
Защитник Павел Челядко перешел в брестский «Рух», сообщает
Контракт рассчитан на один год. Футболист стал шестым новичком команды в зимнее трансферное окно.
Напомним, «Рух» в следующем сезоне сыграет в первой лиге.
В прошлом сезоне 25-летний Челядко выступал за «Славию». Подробную статистику выступлений смотрите
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Защитник Павел Челядко перешел в брестский «Рух», сообщает твиттер клуба.
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