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НБА. «Миннесота» – «Лейкерс», «Торонто» встретится с «Индианой» и другие матчи
06.01.2019 16:24 — Новости Спорта | Tribuna.com
Сегодня в рамках регулярного чемпионата НБА пройдут семь матчей. «Лейкерс» попытаются прервать неудачную серию в выездной игре с «Миннесотой».
В сражении представителей Топ-3 Востока «Торонто» сойдется с «Индианой».
НБА
Регулярный чемпионат
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – белорусское.
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Сегодня в рамках регулярного чемпионата НБА пройдут семь матчей.
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