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НБА. «Миннесота» – «Лейкерс», «Торонто» встретится с «Индианой» и другие матчи

06.01.2019 16:24 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Сегодня в рамках регулярного чемпионата НБА пройдут семь матчей. «Лейкерс» попытаются прервать неудачную серию в выездной игре с «Миннесотой».

В сражении представителей Топ-3 Востока «Торонто» сойдется с «Индианой».

НБА

Регулярный чемпионат

Клипперс – Орландо
Дата проведения
6 января, 23.30, «Staples Center»
Онлайн матча Превью

Миннесота – Лейкерс
Дата проведения
6 января, 23.30, «Target Center»
Онлайн матча Превью

Чикаго – Бруклин
Дата проведения
6 января, 23.30, «United Center»
Онлайн матча Превью

Атланта – Майами
Дата проведения
7 января, 02.00, «Philips Arena»
Онлайн матча Превью

Оклахома-Сити – Вашингтон
Дата проведения
7 января, 03.00, «Chesapeake Energy Arena»
Онлайн матча Превью

Торонто – Индиана
Дата проведения
7 января, 03.30, «Air Canada Centre»
Онлайн матча Превью

Финикс – Шарлотт
Дата проведения
7 января, 04.00, «Talking Stick Resort Arena»
Онлайн матча Превью

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – белорусское.

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НБА. «Миннесота» – «Лейкерс», «Торонто» встретится с «Индианой» и другие матчи

 
 
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Сегодня в рамках регулярного чемпионата НБА пройдут семь матчей.
 
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