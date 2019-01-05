Наумов близок к подписанию контракта с «Жетысу» 

Защитник «Витебска» Никита Наумов, вероятно, продолжит карьеру в «Жетысу».

Как сообщают казахстанские СМИ, белорус присоединился к «семиреченцам» на УТС в Турции и близок к подписанию соглашения с «Жетысу», передает «Белорусский футбол» во «Вконтакте».

В чемпионате Казахстана-2018 «Жетысу», в 33 встречах набрав 43 очка, занял 6-е место.