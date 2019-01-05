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Наумов близок к подписанию контракта с «Жетысу» 

06.01.2019 15:28 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Защитник «Витебска» Никита Наумов, вероятно, продолжит карьеру в «Жетысу».

Как сообщают казахстанские СМИ, белорус присоединился к «семиреченцам» на УТС в Турции и близок к подписанию соглашения с «Жетысу», передает «Белорусский футбол» во «Вконтакте».

В чемпионате Казахстана-2018 «Жетысу», в 33 встречах набрав 43 очка, занял 6-е место.

 
Теги: Витебск
 
 
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Защитник «Витебска» Никита Наумов, вероятно, продолжит карьеру в «Жетысу».
 
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