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ЧЕ-2019. Квалификация. Беларусь против Испании
06.01.2019 18:40 — Новости Спорта | Tribuna.com
Чемпионат Европы-2019
Квалификация
Испания – Беларусь
6 января, 21.00. Испания, Теруэль, Спорткомплекс «Лос Планьос»
Прямая трансляция – «Беларусь 5».
Группа Е: Беларусь – 11 очков (4 игры), Испания – 8 (4), Норвегия – 8 (5), Грузия – 0 (5).
Отметим, что прямую путевку на чемпионат Европы получит команда, занявшая первое место в группе.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – белорусское.
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Чемпионат Европы-2019 Квалификация Испания – Беларусь 6 января, 21.00.
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