|
НХЛ. «Лос-Анджелес» поместил Щербака на драфт отказов
06.01.2019 20:12 — Новости Спорта | Tribuna.com
«Лос-Анджелес» выставил нападающего Никиту Щербака на драфт отказов.
В ближайшие 24 часа российского хоккеиста может забрать любой клуб НХЛ.
В декабре «Кингс» забрали Щербака с драфта отказов, куда он был помещен «Монреалем».
23-летний форвард сыграл «королей» восемь матчей и набрал 1 (1+0) очко при показателе полезности «-4» и среднем игровом времени – 10:10.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
«Лос-Анджелес» выставил нападающего Никиту Щербака на драфт отказов.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Спорта)