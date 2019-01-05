НХЛ. «Лос-Анджелес» поместил Щербака на драфт отказов

«Лос-Анджелес» выставил нападающего Никиту Щербака на драфт отказов.

В ближайшие 24 часа российского хоккеиста может забрать любой клуб НХЛ.

В декабре «Кингс» забрали Щербака с драфта отказов, куда он был помещен «Монреалем».

23-летний форвард сыграл «королей» восемь матчей и набрал 1 (1+0) очко при показателе полезности «-4» и среднем игровом времени – 10:10.