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НХЛ. «Лос-Анджелес» поместил Щербака на драфт отказов

06.01.2019 20:12 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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«Лос-Анджелес» выставил нападающего Никиту Щербака на драфт отказов.

В ближайшие 24 часа российского хоккеиста может забрать любой клуб НХЛ.

В декабре «Кингс» забрали Щербака с драфта отказов, куда он был помещен «Монреалем».

23-летний форвард сыграл «королей» восемь матчей и набрал 1 (1+0) очко при показателе полезности «-4» и среднем игровом времени – 10:10.

 
 
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«Лос-Анджелес» выставил нападающего Никиту Щербака на драфт отказов.
 
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