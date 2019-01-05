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«Белорусский футбол»: «Минское «Динамо» интересуется Кириллом Вергейчиком»

06.01.2019 20:52 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Минское «Динамо» интересуется белорусским нападающим Кириллом Вергейчиком, сообщает «Белорусский футбол».

В сезоне-2018 форвард забил 11 голов и сделал 3 ассиста в 20 матчах чемпионата Беларуси. Подробную статистику 27-летнего футболиста «Витебска» смотрите здесь.

 
Теги: Витебск
 
 
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Минское «Динамо» интересуется белорусским нападающим Кириллом Вергейчиком, сообщает «Белорусский футбол».
 
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