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«Белорусский футбол»: «Минское «Динамо» интересуется Кириллом Вергейчиком»
06.01.2019 20:52 — Новости Спорта | Tribuna.com
Минское «Динамо» интересуется белорусским нападающим Кириллом Вергейчиком, сообщает
В сезоне-2018 форвард забил 11 голов и сделал 3 ассиста в 20 матчах чемпионата Беларуси. Подробную статистику 27-летнего футболиста «Витебска» смотрите
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Минское «Динамо» интересуется белорусским нападающим Кириллом Вергейчиком, сообщает «Белорусский футбол».
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