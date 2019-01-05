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Алексей Меркулов: «Баа – это единственный игрок, о потере которого «Гомелю» стоит жалеть»
06.01.2019 21:07 — Новости Спорта | Tribuna.com
Главный тренер «Гомеля»
– На днях
– В принципе, вполне нормальная ситуация для белорусского футбола. Всегда кто-то уходит, а кто-то приходит. Что же касается восьми футболистов, которые покинули нашу команду, наверное, у каждого из них на это своя причина. С кем-то расстались по инициативе клуба, кто-то сам решил сменить обстановку. Еще раз повторюсь: не вижу ничего необычного в происходящем, тем более для межсезонья.
– Кто из этих футболистов мог бы помочь «Гомелю» в следующем сезоне?
– Сложно сказать. Наверное, много разговоров и шума ходило вокруг ухода
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Главный тренер «Гомеля» Алексей Меркулов прокомментировал трансферы команды.
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