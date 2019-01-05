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Алексей Меркулов: «Баа – это единственный игрок, о потере которого «Гомелю» стоит жалеть»

06.01.2019 21:07 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Главный тренер «Гомеля» Алексей Меркулов прокомментировал трансферы команды.

– На днях «Гомель» расстался с рядом игроков. Почему?

– В принципе, вполне нормальная ситуация для белорусского футбола. Всегда кто-то уходит, а кто-то приходит. Что же касается восьми футболистов, которые покинули нашу команду, наверное, у каждого из них на это своя причина. С кем-то расстались по инициативе клуба, кто-то сам решил сменить обстановку. Еще раз повторюсь: не вижу ничего необычного в происходящем, тем более для межсезонья.

– Кто из этих футболистов мог бы помочь «Гомелю» в следующем сезоне?

– Сложно сказать. Наверное, много разговоров и шума ходило вокруг ухода Гидеона Баа. Пожалуй, это единственный игрок, о потере которого стоит жалеть, – сказал Меркулов.

«Мы не можем заключать с игроками долгосрочные контракты». Почему в «Гомеле» всегда столько легионеров

Баа, Батищев, Дао и еще пять футболистов покинули «Гомель»

 
Теги: Гомель
 
 
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Главный тренер «Гомеля» Алексей Меркулов прокомментировал трансферы команды.
 
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