Алексей Меркулов: «Баа – это единственный игрок, о потере которого «Гомелю» стоит жалеть»

Главный тренер «Гомеля» прокомментировал трансферы команды.

– На днях расстался с рядом игроков. Почему?

– В принципе, вполне нормальная ситуация для белорусского футбола. Всегда кто-то уходит, а кто-то приходит. Что же касается восьми футболистов, которые покинули нашу команду, наверное, у каждого из них на это своя причина. С кем-то расстались по инициативе клуба, кто-то сам решил сменить обстановку. Еще раз повторюсь: не вижу ничего необычного в происходящем, тем более для межсезонья.

– Кто из этих футболистов мог бы помочь «Гомелю» в следующем сезоне?

– Сложно сказать. Наверное, много разговоров и шума ходило вокруг ухода . Пожалуй, это единственный игрок, о потере которого стоит жалеть, – сказал Меркулов.

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