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Рождественский турнир. Хет-трик Лукашенко помог Беларуси обыграть ОАЭ и выйти в финал
06.01.2019 21:24 — Новости Спорта | Tribuna.com
Рождественский турнир
Беларусь – ОАЭ – 10:6 (5:0, 1:3, 4:2)
Отметим, что в составе хозяев турнира отличались:
Таким образом, в финале Беларусь сыграет со сборной России. Матч пройдет 7 января и начнется в 18.00.
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Рождественский турнир Беларусь – ОАЭ – 10:6 (5:0, 1:3, 4:2) Отметим, что в составе хозяев турнира отличались: Александр Лукашенко (3), Андрей Асташевич (2), Даниэль Корсо (1),...
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