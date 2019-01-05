В Польше перевернулся автобус с белорусскими лыжниками и сноубордистами

В Подкарпатском воеводстве Польши в аварию попал автобус с белорусскими лыжниками и сноубордистами, сообщает «Радио Свобода».

ЧП произошло около 17 часов по белорусскому времени. По информации дорожной службы, на автодороге номер 19 столкнулись сразу три автомобиля – фура, легковой автомобиль и автобус.

По предварительной информации, водителя фуры занесло и он столкнулся с автомобилем Hyundai. Водитель автобуса, чтобы избежать столкновения, въехал в кювет. В автобусе находилось 57 пассажиров, граждане Беларуси.

Сообщается, что в аварии погибли два человека. Это 40-летний мужчина и 39-летняя женщина, находившиеся в легковушке Hyundai. Двух пассажиров в возрасте 2 и 11 лет доставили в больницу.

Среди граждан Беларуси, которые ехали в автобусе, пострадавших нет. Несколько часов белорусы провели в здании пожарной службы. Через два часа их забрал другой автобус и они продолжили путешествие.

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