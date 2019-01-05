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Руни задержали в США за нецензурную брань и нахождение на публике в нетрезвом виде
06.01.2019 21:52 — Новости Спорта | Tribuna.com
Нападающий «Ди Си Юнайтед» Уэйн Руни в декабре попал в американскую полицию.
Его задержали в Мэриленде за нахождение в нетрезвом виде и нецензурную брань в общественном месте. Под арест его помещать не стали.
Он был оштрафован.на 25 фунтов и возместил издержки в размере 91 фунта. Инцидент произошел 16 декабря.
Напомним, что Руни недавно получил в Великобритании 15-месячный запрет на вождение из-за того, что его остановили за управление автомобилем в нетрезвом виде.
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Нападающий «Ди Си Юнайтед» Уэйн Руни в декабре попал в американскую полицию.
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