«Реал» объявил о переходе Браима Диаса из «Ман Сити»

Браим Диас официально стал игроком «Реала».

Мадридский клуб объявил о переходе полузащитника .

Детали сделки не раскрываются, ранее сообщалось, что «Реал» заплатит за 19-летнего испанца, срок контракта которого с «Сити» истекает через полгода, 15 миллионов евро плюс 7 миллионов евро в качестве возможных бонусов.

Диас заключил с «Реалом» контракт сроком на 5,5 лет, до лета 2025 года. В понедельник он пройдет медобследование и будет представлен в качестве игрока .

Его подробную статистику можно изучить здесь .