ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

«Реал» объявил о переходе Браима Диаса из «Ман Сити»

06.01.2019 23:49 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

Браим Диас официально стал игроком «Реала».

Мадридский клуб объявил о переходе полузащитника «Манчестер Сити».

Детали сделки не раскрываются, ранее сообщалось, что «Реал» заплатит за 19-летнего испанца, срок контракта которого с «Сити» истекает через полгода, 15 миллионов евро плюс 7 миллионов евро в качестве возможных бонусов.

Диас заключил с «Реалом» контракт сроком на 5,5 лет, до лета 2025 года. В понедельник он пройдет медобследование и будет представлен в качестве игрока «Мадрида».

Его подробную статистику можно изучить здесь.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Браим Диас официально стал игроком «Реала».
 
Новости дня
Новости спорта
 
Чемпионат Испании. «Барселона» победила «Хетафе», «Реал» проиграл «Сосьедаду»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

06.01.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Заря над Неманам
Светлы шлях
Нясвижскiя навiны
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кричевская жизнь
Новы дзень (Жлобин)

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика