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«Реал» объявил о переходе Браима Диаса из «Ман Сити»
06.01.2019 23:49 — Новости Спорта | Tribuna.com
Браим Диас официально стал игроком «Реала».
Мадридский клуб объявил о переходе полузащитника
Детали сделки не раскрываются, ранее сообщалось, что «Реал» заплатит за 19-летнего испанца, срок контракта которого с «Сити» истекает через полгода, 15 миллионов евро плюс 7 миллионов евро в качестве возможных бонусов.
Диас заключил с «Реалом» контракт сроком на 5,5 лет, до лета 2025 года. В понедельник он пройдет медобследование и будет представлен в качестве игрока
Его подробную статистику можно изучить
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Браим Диас официально стал игроком «Реала».
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