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Чемпионат Испании. «Барселона» победила «Хетафе», «Реал» проиграл «Сосьедаду»

06.01.2019 23:35 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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В 18-м туре испанской Ла Лиги «Атлетико» отправится в гости к «Севилье», «Реал» примет на своем поле «Реал Сосьедад», а «Барселона» сыграет с «Хетафе».

Чемпионат Испании

18-й тур

Леванте – Жирона 2:2 (0:1, 2:1)
Дата проведения
4 января, 21.00, «Сьюдад де Валенсия»
превью матча онлайн статистика
Голы:
0:1 – 31 Порту, 1:1 – 58 Моралес, 1:2 – 72 Алеиш Гарсия, 2:2 – 86 Коке.
ЛевантеОласабаль, Кабако, Постиго, Робер, Джейсон (Коке, 71), Кампанья, Вукчевич (Боатенг, 63), Барди, Тоньо (Двамена, 85), Моралес, Марти.
ЖиронаБуну, Рамальо (Алькала, 90), Эспиноса, Хуанпе, Порро, Дуглас Луис, Гарсия, Алеиш Гарсия (Фернандес, 83), Гранель, Порту (Лосано, 74), Стуани.
Предупреждения:
Постиго (21), Тоньо (28), Стуани (35), Барди (56).
Удаление:
Постиго (69).

 

Эспаньол – Леганес 1:0 (1:0, 0:0)
Дата проведения
4 января, 23.00, «Корнелья Эль Прат»
превью матча онлайн статистика
Гол:
1:0 – 9 Иглесиас.
ЭспаньолЛопес, Росалес, Давид Лопес, Дуарте, Вила, Марк Рока, Дардер, Баптистао (Перес, 88), Мелендо (Санчес, 79), Гарсия (Пьятти, 55), Иглесиас.
ЛеганесКуэльяр, Ньом (Хуанфран, 79), Бустинса (Эль-Жар, 70), Омеруо, Сиовас, Сильва, Оскар Родригес, Гумбау, Микель Весга (Ресио, 65), Каррильо, Эн-Несири.
Предупреждения:
Бустинса (20), Вила (35), Ресио (67), Марк Рока (68), Гумбау (70), Омеруо (72).
Удаление:
Гумбау (90).

 

Вальядолид – Райо Вальекано 0:1 (0:1, 0:0)
Дата проведения
5 января, 15.00, «Хосе Соррилья»
превью матча онлайн статистика
Гол:
0:1 – 1 Медран.
ВальядолидМасип, Мойяно (Антоньито, 46), Кико Оливас, Калеро, Мартинес, Кеко (Верде, 74), Алькарас, Мичел, Плано, Унал, Тони (Чоп, 63).
Райо ВальеканоДимитриевски, Адвинкула, Веласкес, Ба, Амат, Морено, Эмбарба (Бебе, 63), Медран, Комесанья, Трехо (Гарсия, 85), де Томас (Тито, 90).
Предупреждения:
Эмбарба (56), Трехо (59), Бебе (65).

 

Алавес – Валенсия 2:1 (2:1, 0:0)
Дата проведения
5 января, 18.15, «Мендисорроса»
превью матча онлайн статистика
Голы:
0:1 – 14 Парехо, 1:1 – 21 Бастон, 2:1 – 45 Пина.
АлавесПачеко, Химо Наварро, Лагуардиа, Марипан, Агиррегабириа, Ибаи Гомес (Собрино, 85), Пина, Ману Гарсия, Хони Родригес (Гвидетти, 90), Кальери, Бастон (Брашанац, 73).
ВаленсияНето, Габриэл, Гарай, Диакаби, Тони Лато (Батшуайи, 69), Пиччини, Васс (Ферран Торрес, 62), Парехо, Черышев, Родриго, Санти Мина.
Предупреждения:
Лагуардиа (13), Васс (22), Химо Наварро (25), Диакаби (46), Ферран Торрес (80), Пачеко (82).

 

Уэска – Бетис 2:1 (0:0, 2:1)
Дата проведения
5 января, 22.45, «Эль Алькорас»
превью матча онлайн статистика
Голы:
0:1 – 55, пенальти Санабрия, 1:1 – 73 Феррейро, 2:1 – 79 Ривера.
УэскаСантамария, Акапо, Инсуа, Эчейта (Авила, 59), Пулидо, Ривера, Мирамон, Мелеро (Алекс Гальяр, 66), Гомес, Феррейро, Эрнандес (Састре, 85).
БетисЛопес, Манди, Бартра, Феддаль (Гуардадо, 59), Герреро (Санчес, 81), Каналес, Вильям Карвалью, Гарсия, Тельо, Морон (Ло Чельсо, 59), Санабрия.
Предупреждения:
Феддаль (8), Эрнандес (41), Эчейта (45), Герреро (78), Гомес (85).

 

Эйбар – Вильярреал 0:0 (0:0, 0:0)
Дата проведения
6 января, 14.00, «Мунисипаль де Ипуруа»
превью матча онлайн статистика
ЭйбарРиесго, Пенья, Рамис (Паулу Оливейра, 66), Арбилья, Хосе Анхель, Орельяна, Диоп, Жордан (Эскаланте, 73), Кукурелья, Шарлес (Кике, 80), Энрик.
ВильярреалАсенхо, Марио Гаспар, Фунес Мори, Руис, Педраса, Хави Фуэго (Тригерос, 75), Касерес, Чуквуэзе, Форнальс, Касорла (Токо-Экамби, 70), Морено (Бакка, 85).
Предупреждения:
Фунес Мори (58), Хави Фуэго (69).

 

Севилья – Атлетико 1:1 (1:1, 0:0)
Дата проведения
6 января, 18.15, «Рамон Санчес Писхуан»
превью матча онлайн статистика
Голы:
1:0 – 37 Бен-Йеддер, 1:1 – 45 Гризманн.
СевильяВацлик, Ньяньон (Амаду, 90), Каррису, Гомес, Навас, Сарабия (Промес, 79), Банега, Меса, Эскудеро, Бен-Йеддер (Сальватьерра, 90), Андре Силва.
АтлетикоОблак, Хуанфран, Савич, Годин, Сауль, Парти, Родри Эрнандес, Коке, Лемар (Витоло, 60), Корреа (Монтеро, 79), Гризманн.
Предупреждения:
Корреа (14), Навас (45), Сарабия (47), Сауль (49), Гризманн (54), Банега (72), Родри Эрнандес (77), Годин (78), Парти (90), Андре Силва (90), Савич (90), Каррису (90).

 

Реал Мадрид – Реал Сосьедад 0:2 (0:1, 0:1)
Дата проведения
6 января, 20.30, «Сантьяго Бернабеу»
превью матча онлайн статистика
Голы:
0:1 – 3, пенальти Виллиан Жозе, 0:2 – 83 Пардо.
Реал МадридКуртуа, Карвахаль, Варан, Рамос, Марсело (Регилон, 77), Кроос (Себальос, 80), Каземиро (Иско, 57), Модрич, Васкес, Бензема, Винисиус Жуниор.
Реал СосьедадРульи, Элустондо (Сальдуа, 69), Льоренте, Морено, Муньос (Субельдия, 84), Ильярраменди, Сурутуса, Янузай, Мерино (Пардо, 73), Ойарсабаль, Виллиан Жозе.
Предупреждения:
Виллиан Жозе (36), Васкес (40), Марсело (52), Модрич (75), Иско (88).
Удаление:
Васкес (61).

 

Хетафе – Барселона 1:2 (1:2, 0:0)
Дата проведения
6 января, 22.45, «Альфонсо Перес»
превью матча онлайн статистика
Голы:
0:1 – 20 Месси, 0:2 – 39 Суарес, 1:2 – 43 Мата.
ХетафеСория, Суарес, Даконам, Кабрера, Антунеш, Фулькье (Молина, 57), Максимович, Арамбарри, Портильо (Ибаньес, 84), Анхель (Сайс, 74), Мата.
Барселонатер Стеген, Серджи Роберто, Пике, Лангле, Альба, Артур (Аленья, 88), Ракитич, Видаль (Бускетс, 70), Месси, Суарес, Дембеле (Коутиньо, 84).
Предупреждения:
Артур (12), Альба (15), Фулькье (15), Суарес (61), Видаль (65), Кабрера (69), Максимович (77).

 

Сельта – Атлетик
Дата проведения
7 января, 23.00, «Балайдос»
превью матча онлайн статистика

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – белорусское.

 
 
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В 18-м туре испанской Ла Лиги «Атлетико» отправится в гости к «Севилье», «Реал» примет на своем поле «Реал Сосьедад», а «Барселона» сыграет с «Хетафе».
 
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