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Чемпионат Испании. «Барселона» победила «Хетафе», «Реал» проиграл «Сосьедаду»
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В 18-м туре испанской Ла Лиги «Атлетико» отправится в гости к «Севилье», «Реал» примет на своем поле «Реал Сосьедад», а «Барселона» сыграет с «Хетафе».
Чемпионат Испании
18-й тур
- Дата проведения
-
4 января, 21.00, «Сьюдад де Валенсия»
- Голы:
-
0:1 –
31 Порту,
1:1 –
58 Моралес,
1:2 –
72 Алеиш Гарсия,
2:2 –
86 Коке.
Леванте –
Оласабаль, Кабако, Постиго, Робер, Джейсон (Коке, 71), Кампанья, Вукчевич (Боатенг, 63), Барди, Тоньо (Двамена, 85), Моралес, Марти.
Жирона –
Буну, Рамальо (Алькала, 90), Эспиноса, Хуанпе, Порро, Дуглас Луис, Гарсия, Алеиш Гарсия (Фернандес, 83), Гранель, Порту (Лосано, 74), Стуани.
- Предупреждения:
-
Постиго
(21), Тоньо
(28), Стуани
(35), Барди
(56).
- Удаление:
-
Постиго
(69).
- Дата проведения
-
4 января, 23.00, «Корнелья Эль Прат»
- Гол:
-
1:0 –
9 Иглесиас.
Эспаньол –
Лопес, Росалес, Давид Лопес, Дуарте, Вила, Марк Рока, Дардер, Баптистао (Перес, 88), Мелендо (Санчес, 79), Гарсия (Пьятти, 55), Иглесиас.
Леганес –
Куэльяр, Ньом (Хуанфран, 79), Бустинса (Эль-Жар, 70), Омеруо, Сиовас, Сильва, Оскар Родригес, Гумбау, Микель Весга (Ресио, 65), Каррильо, Эн-Несири.
- Предупреждения:
-
Бустинса
(20), Вила
(35), Ресио
(67), Марк Рока
(68), Гумбау
(70), Омеруо
(72).
- Удаление:
-
Гумбау
(90).
- Дата проведения
-
5 января, 15.00, «Хосе Соррилья»
- Гол:
-
0:1 –
1 Медран.
Вальядолид –
Масип, Мойяно (Антоньито, 46), Кико Оливас, Калеро, Мартинес, Кеко (Верде, 74), Алькарас, Мичел, Плано, Унал, Тони (Чоп, 63).
Райо Вальекано –
Димитриевски, Адвинкула, Веласкес, Ба, Амат, Морено, Эмбарба (Бебе, 63), Медран, Комесанья, Трехо (Гарсия, 85), де Томас (Тито, 90).
- Предупреждения:
-
Эмбарба
(56), Трехо
(59), Бебе
(65).
- Дата проведения
-
5 января, 18.15, «Мендисорроса»
- Голы:
-
0:1 –
14 Парехо,
1:1 –
21 Бастон,
2:1 –
45 Пина.
Алавес –
Пачеко, Химо Наварро, Лагуардиа, Марипан, Агиррегабириа, Ибаи Гомес (Собрино, 85), Пина, Ману Гарсия, Хони Родригес (Гвидетти, 90), Кальери, Бастон (Брашанац, 73).
Валенсия –
Нето, Габриэл, Гарай, Диакаби, Тони Лато (Батшуайи, 69), Пиччини, Васс (Ферран Торрес, 62), Парехо, Черышев, Родриго, Санти Мина.
- Предупреждения:
-
Лагуардиа
(13), Васс
(22), Химо Наварро
(25), Диакаби
(46), Ферран Торрес
(80), Пачеко
(82).
- Дата проведения
-
5 января, 22.45, «Эль Алькорас»
- Голы:
-
0:1 –
55, пенальти Санабрия,
1:1 –
73 Феррейро,
2:1 –
79 Ривера.
Уэска –
Сантамария, Акапо, Инсуа, Эчейта (Авила, 59), Пулидо, Ривера, Мирамон, Мелеро (Алекс Гальяр, 66), Гомес, Феррейро, Эрнандес (Састре, 85).
Бетис –
Лопес, Манди, Бартра, Феддаль (Гуардадо, 59), Герреро (Санчес, 81), Каналес, Вильям Карвалью, Гарсия, Тельо, Морон (Ло Чельсо, 59), Санабрия.
- Предупреждения:
-
Феддаль
(8), Эрнандес
(41), Эчейта
(45), Герреро
(78), Гомес
(85).
- Дата проведения
-
6 января, 14.00, «Мунисипаль де Ипуруа»
Эйбар –
Риесго, Пенья, Рамис (Паулу Оливейра, 66), Арбилья, Хосе Анхель, Орельяна, Диоп, Жордан (Эскаланте, 73), Кукурелья, Шарлес (Кике, 80), Энрик.
Вильярреал –
Асенхо, Марио Гаспар, Фунес Мори, Руис, Педраса, Хави Фуэго (Тригерос, 75), Касерес, Чуквуэзе, Форнальс, Касорла (Токо-Экамби, 70), Морено (Бакка, 85).
- Предупреждения:
-
Фунес Мори
(58), Хави Фуэго
(69).
- Дата проведения
-
6 января, 18.15, «Рамон Санчес Писхуан»
- Голы:
-
1:0 –
37 Бен-Йеддер,
1:1 –
45 Гризманн.
Севилья –
Вацлик, Ньяньон (Амаду, 90), Каррису, Гомес, Навас, Сарабия (Промес, 79), Банега, Меса, Эскудеро, Бен-Йеддер (Сальватьерра, 90), Андре Силва.
Атлетико –
Облак, Хуанфран, Савич, Годин, Сауль, Парти, Родри Эрнандес, Коке, Лемар (Витоло, 60), Корреа (Монтеро, 79), Гризманн.
- Предупреждения:
-
Корреа
(14), Навас
(45), Сарабия
(47), Сауль
(49), Гризманн
(54), Банега
(72), Родри Эрнандес
(77), Годин
(78), Парти
(90), Андре Силва
(90), Савич
(90), Каррису
(90).
- Дата проведения
-
6 января, 20.30, «Сантьяго Бернабеу»
- Голы:
-
0:1 –
3, пенальти Виллиан Жозе,
0:2 –
83 Пардо.
Реал Мадрид –
Куртуа, Карвахаль, Варан, Рамос, Марсело (Регилон, 77), Кроос (Себальос, 80), Каземиро (Иско, 57), Модрич, Васкес, Бензема, Винисиус Жуниор.
Реал Сосьедад –
Рульи, Элустондо (Сальдуа, 69), Льоренте, Морено, Муньос (Субельдия, 84), Ильярраменди, Сурутуса, Янузай, Мерино (Пардо, 73), Ойарсабаль, Виллиан Жозе.
- Предупреждения:
-
Виллиан Жозе
(36), Васкес
(40), Марсело
(52), Модрич
(75), Иско
(88).
- Удаление:
-
Васкес
(61).
- Дата проведения
-
6 января, 22.45, «Альфонсо Перес»
- Голы:
-
0:1 –
20 Месси,
0:2 –
39 Суарес,
1:2 –
43 Мата.
Хетафе –
Сория, Суарес, Даконам, Кабрера, Антунеш, Фулькье (Молина, 57), Максимович, Арамбарри, Портильо (Ибаньес, 84), Анхель (Сайс, 74), Мата.
Барселона –
тер Стеген, Серджи Роберто, Пике, Лангле, Альба, Артур (Аленья, 88), Ракитич, Видаль (Бускетс, 70), Месси, Суарес, Дембеле (Коутиньо, 84).
- Предупреждения:
-
Артур
(12), Альба
(15), Фулькье
(15), Суарес
(61), Видаль
(65), Кабрера
(69), Максимович
(77).
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – белорусское.
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В 18-м туре испанской Ла Лиги «Атлетико» отправится в гости к «Севилье», «Реал» примет на своем поле «Реал Сосьедад», а «Барселона» сыграет с «Хетафе».
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