«Реал» забил всего 26 голов в 18 турах Ла Лиги. Такого не было 25 лет

Мадридский «Реал» проиграл «Реал Сосьедад» (0:2) в матче чемпионата Испании.

На счету «Мадрида» 30 очков после 18 туров. Это повторение худшего показателя в XXI веке. «Реал» набирал 30 очков в 18 турах в сезоне-2005/06. Впрочем, тогда у команды была разница мячей +10, в этом сезоне – +3.

Мадридцы в этом сезоне забили всего 26 голов в 18 матчах. Это их худший показатель в чемпионате за 25 лет. Последний раз подобное случалось в сезоне-1993/94.