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Кобаяси стал третьим прыгуном в истории, выигравшим все этапы в рамках одного «Турне четырех трамплинов»
06.01.2019 22:24 — Новости Спорта | Tribuna.com
Сегодня японец Рею Кобаяси одержал победу в общем зачете «Турне четырех трамплинов».
Кобаяси выиграл все четыре этапа и стал третьим прыгуном в истории, которому это удалось. Второй случай произошел годом ранее – поляк Камил Стох выиграл четыре этапа «Турне-2018».
Первым спортсменом, которому покорилось это достижение, стал немец Свен Ханнавальд. Он победил на всех трамплинах в сезоне-2001/02.
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Кобаяси стал третьим прыгуном в истории, выигравшим все этапы в рамках одного «Турне четырех трамплинов»
Сегодня японец Рею Кобаяси одержал победу в общем зачете «Турне четырех трамплинов».
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