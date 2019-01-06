Кобаяси стал третьим прыгуном в истории, выигравшим все этапы в рамках одного «Турне четырех трамплинов»

Сегодня японец Рею Кобаяси одержал победу в общем зачете «Турне четырех трамплинов».

Кобаяси выиграл все четыре этапа и стал третьим прыгуном в истории, которому это удалось. Второй случай произошел годом ранее – поляк Камил Стох выиграл четыре этапа «Турне-2018».

Первым спортсменом, которому покорилось это достижение, стал немец Свен Ханнавальд. Он победил на всех трамплинах в сезоне-2001/02.