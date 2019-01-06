ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Хобарт (WTA). Первый круг. Лапко играет с Павлюченковой

07.01.2019 08:25 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

В первом круге турнира в Хобарте Анастасия Павлюченкова (42) играет с Верой Лапко (63) – 2:2 (первый сет).

Сетка турнира здесь.

Hobart International

Хобарт, Австралия

7 – 12 января 2019

International

Призовой фонд – 250 000 долларов

Открытые корты, хард

Первый круг

Анастасия Павлюченкова (Россия)  Вера Лапко (Беларусь)
Дата проведения
7 января, 06.00
Онлайн матча

 

Анна Каролина Шмидлова (Словакия)  Евгения Родина (Россия)
7:5|6:7|6:3
Дата проведения
7 января, 02.05
Онлайн матча

 

Полин Парментье (Франция)  Эллен Перес (Австралия)
6:2|5:7|7:5
Дата проведения
7 января, 03.05
Онлайн матча

 

Грет Миннен (Бельгия)  Катерина Козлова (Украина)
6:4|6:0
Дата проведения
7 января, 04.50
Онлайн матча

 

Лаура Зигемунд (Германия)  Даяна Ястремская (Украина)
Дата проведения
7 января, 05.35
Онлайн матча

 

Хизер Уотсон (Великобритания)  Ирина Бегу (Румыния)
Дата проведения
7 января, 09.00
Онлайн матча

 

Ана Богдан (Румыния)  Онс Жабер (Тунис)
Дата проведения
7 января, 10.30
Онлайн матча

 

Юханна Ларссон (Швеция)  Зои Хайвс (Австралия)
Дата проведения
8 января, 01.10
Онлайн матча

 

Белинда Бенчич (Швейцария)  Михаэла Бузарнеску (Румыния)
Дата проведения
8 января, 01.10
Онлайн матча

 

Элисон Бэй (Австралия)  Ализе Корне (Франция)
Дата проведения
8 января, 01.10
Онлайн матча

 

Элисон ван Эйтванк (Бельгия)  Мона Бартель (Германия)
Дата проведения
8 января, 01.10
Онлайн матча

 

Мария Саккари (Греция)  Магда Линетт (Польша)
Дата проведения
8 января, 01.10
Онлайн матча

 

Каролин Гарсия (Франция)  София Кенин (США)
Дата проведения
8 января, 01.10
Онлайн матча

 

Далила Якупович (Словения)  Кирстен Флипкенс (Бельгия)
Дата проведения
8 января, 01.10
Онлайн матча

 

Анна Блинкова (Россия)  Чжан Шуай (Китай)
Дата проведения
8 января, 01.10
Онлайн матча

 

Тимеа Бабош (Венгрия)  Виктория Кужмова (Словакия)
Дата проведения
8 января, 01.10
Онлайн матча
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В первом круге турнира в Хобарте Анастасия Павлюченкова (42) играет с Верой Лапко (63) – 2:2 (первый сет).
 
Новости дня
Новости спорта
 
Клэбо выиграл «Тур де Ски», Устюгов – 2-й, Крюгер – 3-й
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

06.01.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Нясвижскiя навiны
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кричевская жизнь
Новы дзень (Жлобин)
07.01.2019
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Ивьевский край
Полымя

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика