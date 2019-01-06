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Хобарт (WTA). Первый круг. Лапко играет с Павлюченковой
07.01.2019 08:25 — Новости Спорта | Tribuna.com
В первом круге турнира в Хобарте Анастасия Павлюченкова (42) играет с Верой Лапко (63) – 2:2 (первый сет).
Сетка турнира
Hobart International
Хобарт, Австралия
7 – 12 января 2019
International
Призовой фонд – 250 000 долларов
Открытые корты, хард
Первый круг
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В первом круге турнира в Хобарте Анастасия Павлюченкова (42) играет с Верой Лапко (63) – 2:2 (первый сет).
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