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Клэбо выиграл «Тур де Ски», Устюгов – 2-й, Крюгер – 3-й

07.01.2019 08:01 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Сегодня прошел заключительный этап многодневки «Тур де Ски». Лыжники поднялись на Альпе Чермис. Победу одержал норвежец Йоханнес Клэбо.

Вторым стал россиянин Сергей Устюгов, который отыграл больше минуты у Клэбо.

Лыжные гонки

«Тур де Ски»

Валь-ди-Фьемме, Италия

Мужчины

Гонка преследования

9 км, свободный стиль

1. Йоханнес Клэбо (Норвегия) – 32.51,3
2. Сергей Устюгов (Россия) – 16,7
3. Симен Хегстад Крюгер (Норвегия) – 48,8
4. Шюр Рете (Норвегия) – 1.05,3
5. Александр Большунов (Россия) – 1.26,6
6. Андрей Мельниченко (Россия) – 1.37,1
7. Мартин Йонсруд Сундбю (Норвегия) – 2.04,3
8. Денис Спицов (Россия) – 2.05,9
9. Франческо де Фабиани (Италия) – 2.18,5
10. Андрей Ларьков (Россия) – 2.34,6
11. Дидрик Тонсет (Норвегия) – 2.39,0
12. Ханс Кристер Холунн (Норвегия) – 2.47,1...
16. Калле Халварссон (Швеция) – 4.07,5...
19. Максим Вылегжанин (Россия) – 4.59,3
20. Финн Хоген Крог (Норвегия) – 5.01,8
21. Морис Манифика (Франция) – 5.07,7...
23. Андрей Собакарев (Россия) – 5.39,5...
33. Александр Бессмертных (Россия) – 8.58,0

Дарио Колонья (Швейцария) – не стартовал.

 
 
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Сегодня прошел заключительный этап многодневки «Тур де Ски».
 
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