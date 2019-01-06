|
Клэбо выиграл «Тур де Ски», Устюгов – 2-й, Крюгер – 3-й
07.01.2019 08:01 — Новости Спорта | Tribuna.com
Сегодня прошел заключительный этап многодневки «Тур де Ски». Лыжники поднялись на Альпе Чермис. Победу одержал норвежец Йоханнес Клэбо.
Вторым стал россиянин Сергей Устюгов, который отыграл больше минуты у Клэбо.
Лыжные гонки
«Тур де Ски»
Валь-ди-Фьемме, Италия
Мужчины
Гонка преследования
9 км, свободный стиль
1. Йоханнес Клэбо (Норвегия) – 32.51,3
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сегодня прошел заключительный этап многодневки «Тур де Ски».
|
Свежие газеты
Архив (Новости Спорта)