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Остберг выиграла «Тур де Ски», Непряева – 2 я, Пярмякоски – 3-я

07.01.2019 08:00 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Сегодня прошел заключительный этап многодневки «Тур де Ски». Лыжницы поднялись на Альпе Чермис.

Итоговую победу одержала норвежка Ингвильд Флюгстад Остберг, россиянка Наталья Непряева – 2-я.

Лыжные гонки

«Тур де Ски»

Валь-ди-Фьемме, Италия

Женщины

Гонка преследования

9 км, свободный стиль

1. Ингвильд Флюгстад Остберг (Норвегия) – 35.15,0
2. Наталья Непряева (Россия) – 2.42,0
3. Криста Пярмякоски (Финляндия) – 2.55,9
4. Анастасия Седова (Россия) – 3.53,2
5. Юлия Белорукова (Россия) – 4.47,4
6. Джессика Диггинс (США) – 5.13,5
7. Хайди Венг (Норвегия) – 6.49,3
8. Масако Ишида (Япония) – 9.16,2
9. Кари Ойре Шлинн (Норвегия)  – 9.30,5
10. Мария Истомина (Россия) – 9.45,0...
12. Анна Нечаевская (Россия) – 9.57,2...
16. Тириль Венг (Норвегия) – 10.55,3...
19. Лидия Дуркина (Россия) – 11.37,7...
22. Анамария Лампич (Словения) – 12.25,9...
24. Елена Соболева (Россия) – 13.41,4

Лотта Венг (Норвегия) – не стартовала

 
 
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Сегодня прошел заключительный этап многодневки «Тур де Ски».
 
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