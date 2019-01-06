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Остберг выиграла «Тур де Ски», Непряева – 2 я, Пярмякоски – 3-я
07.01.2019 08:00 — Новости Спорта | Tribuna.com
Сегодня прошел заключительный этап многодневки «Тур де Ски». Лыжницы поднялись на Альпе Чермис.
Итоговую победу одержала норвежка Ингвильд Флюгстад Остберг, россиянка Наталья Непряева – 2-я.
Лыжные гонки
«Тур де Ски»
Валь-ди-Фьемме, Италия
Женщины
Гонка преследования
9 км, свободный стиль
1. Ингвильд Флюгстад Остберг (Норвегия) – 35.15,0
Лотта Венг (Норвегия) – не стартовала
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Сегодня прошел заключительный этап многодневки «Тур де Ски».
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