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«Миннесота» отправила в отставку Тома Тибодо
07.01.2019 08:38 — Новости Спорта | Tribuna.com
Том Тибодо покинул посты главного тренера и президента «Миннесоты». Об этом сообщает инсайдер ESPN Эдриан Воджнаровски.
Это произошло после того, как «волки» обыграли «Лейкерс» с преимуществом в 22 очка.
«Миннесота» идет на 11 месте на Западе с показателями 19-21.
Тибодо возглавил «Миннесоту» в 2016-м году. Под его руководством клуб вышел в плей-офф впервые за 14 лет.
Предполагается, что один из постов Тибодо (тренера или президента) займет уволенный из «Чикаго» Фред Хойберг.
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Том Тибодо покинул посты главного тренера и президента «Миннесоты».
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