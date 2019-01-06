«Миннесота» отправила в отставку Тома Тибодо

Том Тибодо покинул посты главного тренера и президента «Миннесоты». Об этом сообщает инсайдер ESPN Эдриан Воджнаровски.

Это произошло после того, как «волки» обыграли «Лейкерс» с преимуществом в 22 очка.

«Миннесота» идет на 11 месте на Западе с показателями 19-21.

Тибодо возглавил «Миннесоту» в 2016-м году. Под его руководством клуб вышел в плей-офф впервые за 14 лет.

Предполагается, что один из постов Тибодо (тренера или президента) займет уволенный из «Чикаго» Фред Хойберг.