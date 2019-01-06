«Реал» направит жалобу на судейство в матче с «Сосьедадом». В клубе считают, что это ключевой фактор поражения

«Реал» остался недоволен судейством в матче чемпионата Испании с «Реал Сосьедад» (0:2).

Руководители мадридского клуба не смогли добиться от бригады судей, которую возглавлял Хосе Мунуэра Монтеро, объяснений по поводу неназначенного пенальти за столкновение Винисиуса Жуниора с голкипером «Сосьедада» Херонимо Рульи.

«Реал» направит в Королевскую федерацию футбола Испании жалобу на судейство и потребуют объяснить, почему судья не воспользовался просмотром видеоповтора.

В «Мадриде» считают, что судейство было необъективным в их отношении, и именно работа Мунуэры и видеоассистентов стала ключевым фактором поражения.