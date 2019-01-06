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«Реал» опустился на 5-е место в примере и отстает от «Барселоны» на 10 очков
07.01.2019 08:33 — Новости Спорта | Tribuna.com
«Реал» потерял одну позицию в таблице по итогам 18-го тура чемпионата Испании.
Мадридцы уступили
Отставание «Реала» от лидирующей «Барселоны» выросло до 10 очков.
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«Реал» потерял одну позицию в таблице по итогам 18-го тура чемпионата Испании.
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