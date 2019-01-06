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ОНТ включил Лукашенко в топ-5 самых заметных игроков Рождественского турнира
07.01.2019 09:29 — Новости Спорта | Tribuna.com
Телеканал ОНТ составил рейтинг самых заметных игроков Рождественского турнира в Минске.
В топ-5 вошли:
Дайнюс Зубрус (1297 матчей в НХЛ, 227 голов + 363 голевые передачи)
Йозеф Штумпел (957 матчей в НХЛ, 196 голов + 481 голевых передач)
Сами Хелениус (155 матчей в НХЛ, 2 гола + 4 голевые передачи)
Сюзанна Колбенхайер — глава комитета по женскому хоккею IIHF
Александр Лукашенко — президент Беларуси.
Ведущая Ольга Сулимова пояснила, что в рейтинг включены наиболее заметные фигуры турнира.
«Как принято в спортивной аналитике, изучим статистику и послужные списки игроков. Наши эксперты составили символическую пятерку турнира.
Это не рейтинг в прямом смысле, а, скорее, наиболее заметные фигуры.
Заслуженно среди лучших оказался и Александр Лукашенко. Президент Беларуси — идейный вдохновитель турнира. За 15 лет участвовал в каждом. При этом стабильно показывает яркую игру и результативность, что подтверждает игровая статистика», — сказала ведущая.
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Телеканал ОНТ составил рейтинг самых заметных игроков Рождественского турнира в Минске.
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