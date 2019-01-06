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OHL. Колячонок набрал 4 очка в матче

07.01.2019 10:37 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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17-летний белорусский защитник «Флинт Файрбердс» Владислав Колячонок в матче против «Су-Сент-Мари Грейхаунз» (6:4) набрал 4 (1+3) очка и забросил первую шайбу в лиге, которая стала победной.

Хоккеист был признан первой звездой встречи.

В нынешнем сезоне OHL Колячонок набрал 20 (1+19) очков в 29 матчах, при показателе полезности «-16». Он является претендентом на высокий номер драфта НХЛ-2019.

«Когда соберем команду таких, как он – сможем на равных конкурировать с топами». Почему у Колячонка может получиться в НХЛ

 
 
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17-летний белорусский защитник «Флинт Файрбердс» Владислав Колячонок в матче против «Су-Сент-Мари Грейхаунз» (6:4) набрал 4 (1+3) очка и забросил первую шайбу в лиге,...
 
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