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«Ман Сити», «ПСЖ» и «Бавария» интересуются Дибалой. «Ювентус» хочет получить больше 100 млн евро
07.01.2019 13:33 — Новости Спорта | Tribuna.com
Нападающий
Туринский клуб получил три запроса по поводу аргентинца: от
Летом «Ювентус» рассмотрит предложения, но намерен выручить от продажи Дибалы более 100 миллионов евро.
В 17 матчах серии А в текущем сезоне 25-летний футболист забил 2 гола и сделал 3 ассиста. Его подробную статистику можно изучить
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Нападающий «Ювентуса» Пауло Дибала может покинуть клуб, утверждает Tuttosport.
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