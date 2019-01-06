«Ман Сити», «ПСЖ» и «Бавария» интересуются Дибалой. «Ювентус» хочет получить больше 100 млн евро

Нападающий Пауло Дибала может покинуть клуб, утверждает Tuttosport.

Туринский клуб получил три запроса по поводу аргентинца: от , «ПСЖ» и «Баварии», но не намерен продавать его зимой.

Летом «Ювентус» рассмотрит предложения, но намерен выручить от продажи Дибалы более 100 миллионов евро.

В 17 матчах серии А в текущем сезоне 25-летний футболист забил 2 гола и сделал 3 ассиста. Его подробную статистику можно изучить здесь .