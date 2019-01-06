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Альшевский возглавил дубль БАТЭ
07.01.2019 14:50 — Новости Спорта | Tribuna.com
Белорусский специалист Кирилл Альшевский возглавит дублирующий состав БАТЭ, сообщает официальный сайт клуба. В его обязанности обязанности будет входить и контроль за лицензионными возрастами клуба, выступающими в юношеском национальном чемпионате.
Также с дублем продолжат сотрудничество Дмитрий Лихтарович, Александр Федорович, к которым присоединится Александр Михайлов.
Юрий Пудышев будет работать в детско-юношеской школе борисовчан.
Кирилл Альшевский работал с юниорскими и юношескими сборными страны (2014-18), параллельно занимал должность технического директора АБФФ (2016-18).
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Белорусский специалист Кирилл Альшевский возглавит дублирующий состав БАТЭ, сообщает официальный сайт клуба.
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