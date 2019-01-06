Альшевский возглавил дубль БАТЭ

Белорусский специалист Кирилл Альшевский возглавит дублирующий состав БАТЭ, сообщает официальный сайт клуба. В его обязанности обязанности будет входить и контроль за лицензионными возрастами клуба, выступающими в юношеском национальном чемпионате.

Также с дублем продолжат сотрудничество Дмитрий Лихтарович, Александр Федорович, к которым присоединится Александр Михайлов.

Юрий Пудышев будет работать в детско-юношеской школе борисовчан.

Кирилл Альшевский работал с юниорскими и юношескими сборными страны (2014-18), параллельно занимал должность технического директора АБФФ (2016-18).