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Команда "Грифоны" победила в финале "Золотой шайбы"

07.01.2019 15:08 — Новости Спорта | БелТА  
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"Грифоны". Фото из архива
"Грифоны". Фото из архива

7 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Команда Центрального района Минска "Грифоны" обыграла в финале со счетом 10:3 соперников из "Сокола" и стала победителем республиканских соревнований "Золотая шайба" в старшей возрастной группе в дивизионе А, передает корреспондент БЕЛТА.

Решающий матч на малой площадке "Чижовка-Арены" получился одним из самых зрелищных на турнире. Первую шайбу финала забросил Николай Лукашенко, реализовав численное преимущество своей команды. Вскоре "Грифоны" во второй раз поразили ворота оппонентов. В этом эпизоде Николай Лукашенко ассистировал своему партнеру, который вовремя сыграл на добивании. На 20-й минуте первого периода минчане увеличили разницу в счете. Далее преимущество "Грифонов" было ощутимым - 10:3.

Хоккеисты из Могилевской области заняли второе место в "Золотой шайбе". Годом ранее ребята из Горок, выступавшие в команде под другим названием - "Мираж", были четвертыми.

Церемония закрытия республиканского турнира "Золотая шайба" и награждение лучших игроков состоится сегодня после финального матча XV Рождественского турнира Беларусь - Россия и пройдет на большой площадке "Чижовка-Арены".

Турнир "Золотая шайба" в Беларуси возрожден по инициативе главы государства Александра Лукашенко в 1997 году.

Организаторами соревнований выступают Министерство спорта и туризма, Министерство образования, БРСМ, Федерация хоккея Беларуси, Президентский спортивный клуб и детско-юношеский клуб по хоккею "Золотая шайба".

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Теги: Минск
 
 
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7 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Команда Центрального района Минска "Грифоны" обыграла в финале со счетом 10:3 соперников из "Сокола" и стала победителем республиканских...
 
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