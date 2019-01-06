Самедов подпишет с «Крыльями» контракт до конца сезона

Директор по развитию «Крыльев Советов» Александр Шикунов рассказал о переходе экс-полузащитника Александра Самедова.

«Поговорили с Александром, . Тренер сказал, что футболист ему нужен, они в очень хороших отношениях.

Саша может сыграть и в центре, и на фланге, он поможет нашей команде. 11 января собираемся в Москве, пройдем медобследование и уже 14-го вылетаем на сбор.

Контракт с Самедовым пока будет рассчитан до конца сезона. Самедов с удовольствием откликнулся на наше предложение, никаких проблем не возникло», – сказал Шикунов.

34-летний Самедов ранее расторг контракт со «Спартаком». Самедов всю свою карьеру провел, выступая за московские клубы.