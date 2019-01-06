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Самедов подпишет с «Крыльями» контракт до конца сезона
07.01.2019 15:36 — Новости Спорта | Tribuna.com
Директор по развитию «Крыльев Советов» Александр Шикунов рассказал о переходе экс-полузащитника
«Поговорили с Александром,
Саша может сыграть и в центре, и на фланге, он поможет нашей команде. 11 января собираемся в Москве, пройдем медобследование и уже 14-го вылетаем на сбор.
Контракт с Самедовым пока будет рассчитан до конца сезона. Самедов с удовольствием откликнулся на наше предложение, никаких проблем не возникло», – сказал Шикунов.
34-летний Самедов ранее
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Директор по развитию «Крыльев Советов» Александр Шикунов рассказал о переходе экс-полузащитника «Спартака» Александра Самедова.
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