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Самедов подпишет с «Крыльями» контракт до конца сезона

07.01.2019 15:36 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Директор по развитию «Крыльев Советов» Александр Шикунов рассказал о переходе экс-полузащитника «Спартака» Александра Самедова.

«Поговорили с Александром, Миодрагом Божовичем. Тренер сказал, что футболист ему нужен, они в очень хороших отношениях.

Саша может сыграть и в центре, и на фланге, он поможет нашей команде. 11 января собираемся в Москве, пройдем медобследование и уже 14-го вылетаем на сбор.

Контракт с Самедовым пока будет рассчитан до конца сезона. Самедов с удовольствием откликнулся на наше предложение, никаких проблем не возникло», – сказал Шикунов.

34-летний Самедов ранее расторг контракт со «Спартаком». Самедов всю свою карьеру провел, выступая за московские клубы.

 
 
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Директор по развитию «Крыльев Советов» Александр Шикунов рассказал о переходе экс-полузащитника «Спартака» Александра Самедова.
 
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