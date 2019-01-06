Daily Mail: «Челси» рассматривает Паредеса и хавбека «Кальяри» Бареллу в качестве замены Сеску

изучает рынок на предмет замены полузащитнику Франсеску Фабрегасу, который переходит в .

Лондонцы, как утверждает Daily Mail, рассматривают два основных варианта: Леандро Паредес из и Николо Барелла из «Кальяри». За обоими игроками следит в течение года.

Бареллу и Паредеса Маурицио Сарри хотел приобрести еще во время работы тренером . Трансфер итальянца оценивается в 45 миллионов фунтов, потенциальная стоимость игрока не уточняется.

Ранее сообщалось, что петербуржцы просят у «Милана», который давно следит за Паредесом, 25 миллионов евро.