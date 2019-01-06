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Daily Mail: «Челси» рассматривает Паредеса и хавбека «Кальяри» Бареллу в качестве замены Сеску
07.01.2019 15:36 — Новости Спорта | Tribuna.com
Лондонцы, как утверждает Daily Mail, рассматривают два основных варианта: Леандро Паредес из
Бареллу и Паредеса Маурицио Сарри хотел приобрести еще во время работы тренером
Ранее сообщалось, что петербуржцы просят у «Милана», который давно следит за Паредесом, 25 миллионов евро.
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«Челси» изучает рынок на предмет замены полузащитнику Франсеску Фабрегасу, который переходит в «Монако».
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