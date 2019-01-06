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5 очков Николая Лукашенко помогли «Грифонам» выиграть в финале «Золотой шайбы»

07.01.2019 16:26 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Команда Центрального района Минска «Грифоны» обыграла в финале со счетом 10:3 соперников из «Сокола» и стала победителем «Золотой шайбы» в старшей возрастной группе в дивизионе А, передает БЕЛТА.

Отметим, что пять очков (3+2) в составе победителей набрал Николай Лукашенко. Форвард был включен в символическую пятерку лучших игроков турнира.

Напомним, турнир «Золотая шайба» в Беларуси возрожден по инициативе президента Александра Лукашенко в 1997 году.

 
Теги: Минск
 
 
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Команда Центрального района Минска «Грифоны» обыграла в финале со счетом 10:3 соперников из «Сокола» и стала победителем «Золотой шайбы» в старшей возрастной...
 
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