|
5 очков Николая Лукашенко помогли «Грифонам» выиграть в финале «Золотой шайбы»
07.01.2019 16:26 — Новости Спорта | Tribuna.com
Команда Центрального района Минска «Грифоны» обыграла в финале со счетом 10:3 соперников из «Сокола» и стала победителем «Золотой шайбы» в старшей возрастной группе в дивизионе А, передает
Отметим, что пять очков (3+2) в составе победителей набрал Николай Лукашенко. Форвард был включен в символическую пятерку лучших игроков турнира.
Напомним, турнир «Золотая шайба» в Беларуси возрожден по инициативе президента Александра Лукашенко в 1997 году.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Команда Центрального района Минска «Грифоны» обыграла в финале со счетом 10:3 соперников из «Сокола» и стала победителем «Золотой шайбы» в старшей возрастной...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Спорта)