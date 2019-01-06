«ПСЖ» отдал 120 тысяч евро за выход в 1/16 финала в Кубка Франции побежденному «Понтиви» из 5-го дивизиона

«ПСЖ» обыграл клуб пятого дивизиона «Понтиви» (4:0) в матче 1/32 финала Кубка Франции.

За победу и проход в следующий раунд парижане получили призовые в размере 120 тысяч евро.

Президент «ПСЖ» Нассер Аль-Хелайфи решил отказаться от этой суммы в пользу «Понтиви».