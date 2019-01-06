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«ПСЖ» отдал 120 тысяч евро за выход в 1/16 финала в Кубка Франции побежденному «Понтиви» из 5-го дивизиона

07.01.2019 17:01 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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«ПСЖ» обыграл клуб пятого дивизиона «Понтиви» (4:0) в матче 1/32 финала Кубка Франции.

За победу и проход в следующий раунд парижане получили призовые в размере 120 тысяч евро.

Президент «ПСЖ» Нассер Аль-Хелайфи решил отказаться от этой суммы в пользу «Понтиви».

 
 
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«ПСЖ» обыграл клуб пятого дивизиона «Понтиви» (4:0) в матче 1/32 финала Кубка Франции.
 
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