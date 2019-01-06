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Сидней (WTA). Первый круг. Соболенко сыграет с Квитовой, Саснович против Касаткиной
07.01.2019 17:59 — Новости Спорта | Tribuna.com
На турнире в Сиднее в первом круге стартуют две белоруски.
Арина Соболенко (11) сыграет с чешкой Петрой Квитовой (8), Александра Саснович (33) сразится с россиянкой Дарьей Касаткиной (10). Предположительный старт игр – 4.00 и 7.00 по белорусскому времени соответственно.
Сетка турнира
Sydney International
Сидней, Австралия
7 – 12 января 2019
Premier
Призовой фонд – 823 000 долларов
Открытые корты, хард
Первый круг
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На турнире в Сиднее в первом круге стартуют две белоруски.
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