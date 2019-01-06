ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Сидней (WTA). Первый круг. Соболенко сыграет с Квитовой, Саснович против Касаткиной

07.01.2019 17:59 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

На турнире в Сиднее в первом круге стартуют две белоруски.

Арина Соболенко (11) сыграет с чешкой Петрой Квитовой (8), Александра Саснович (33) сразится с россиянкой Дарьей Касаткиной (10). Предположительный старт игр – 4.00 и 7.00 по белорусскому времени соответственно.

Сетка турнира здесь.

Sydney International

Сидней, Австралия

7 – 12 января 2019

Premier

Призовой фонд – 823 000 долларов

Открытые корты, хард

Первый круг

Петра Квитова (Чехия)  Арина Соболенко (Беларусь)
Дата проведения
8 января, 03.00
Онлайн матча

 

Дарья Касаткина (Россия)  Александра Саснович (Беларусь)
Дата проведения
8 января, 06.00
Онлайн матча

 

Камила Джорджи (Италия)  Айла Томлянович (Хорватия)
6:3|6:3
Дата проведения
7 января, 09.15
Онлайн матча

 

Кики Бертенс (Голландия)  Бернарда Пера (США)
7:5|6:4
Дата проведения
7 января, 08.50
Онлайн матча

 

Юлия Путинцева (Казахстан)  Дарья Гаврилова (Австралия)
6:1|7:6
Дата проведения
7 января, 09.25
Онлайн матча

 

Саманта Стосур (Австралия)  Доминика Цибулкова (Словакия)
3:6|6:3|6:4
Дата проведения
7 января, 11.25
Онлайн матча

 

Тимеа Бачински (Швейцария)  Анастасия Севастова (Латвия)
6:7|6:4|6:4
Дата проведения
7 января, 10.45
Онлайн матча

 

Гарбинье Мугуруса (Испания)  Карла Суарес-Наварро (Испания)
6:3|6:4
Дата проведения
7 января, 14.05
Онлайн матча

 

Су-Вэй Се (Тайвань)  Даниэль Коллинс (США)
Дата проведения
8 января, 05.00
Онлайн матча

 

Катерина Синякова (Чехия)  Элиза Мертенс (Бельгия)
Дата проведения
8 января, 08.00
Онлайн матча

 

Алена Остапенко (Латвия)  Эшли Барти (Австралия)
Дата проведения
8 января, 04.30
Онлайн матча

 

Анетт Контавейт (Эстония)  Моника Пуиг (Пуэрто-Рико)
Дата проведения
8 января, 09.00
Онлайн матча

 

Татьяна Мария (Германия)  Присцилла Хон (Австралия)
Дата проведения
8 января, 03.30
Онлайн матча

 

Слоун Стивенс (США)  Екатерина Александрова (Россия)
Дата проведения
8 января, 04.30
Онлайн матча

 

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
На турнире в Сиднее в первом круге стартуют две белоруски.
 
Новости дня
Новости спорта
 
НХЛ. «Сент-Луис» примет «Филадельфию», «Чикаго» против «Калгари», «Сан-Хосе» – «Лос-Анджелес»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

06.01.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Нясвижскiя навiны
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кричевская жизнь
Новы дзень (Жлобин)
07.01.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Радзiма
Горецкий вестник
Новы дзень (Жлобин)

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика