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Месси станет акционером клуба Пике «Андорра» из 5-го дивизиона
07.01.2019 18:06 — Новости Спорта | Tribuna.com
Защитник «Барселоны» Жерар Пике, став владельцем «Андорры», пригласил в клуб своего одноклубника Лионеля Месси.
Аргентинец должен стать акционером команды, причем переговоры уже находятся на завершающей стадии.
Официальное заявление будет сделано в ближайшее время.
Пике считает, что даже незначительное участие Месси в делах «Андорры» позволит клубу развивается в международном направлении.
Кроме этого, испанец намерен договориться о сотрудничестве с спонсором «Барселоны» – компанией Rakuten.
Ранее стало известно, что Пике пригласит в «Андорру» Адрию Виланову – сына бывшего тренера каталонской команды Тито Вилановы.
«Андорра» была создана в 1942 году и на данный момент выступает в пятом по силе испанском дивизионе.
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Защитник «Барселоны» Жерар Пике, став владельцем «Андорры», пригласил в клуб своего одноклубника Лионеля Месси.
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