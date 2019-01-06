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Месси станет акционером клуба Пике «Андорра» из 5-го дивизиона

07.01.2019 18:06 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Защитник «Барселоны» Жерар Пике, став владельцем «Андорры», пригласил в клуб своего одноклубника Лионеля Месси.

Аргентинец должен стать акционером команды, причем переговоры уже находятся на завершающей стадии.

Официальное заявление будет сделано в ближайшее время.

Пике считает, что даже незначительное участие Месси в делах «Андорры» позволит клубу развивается в международном направлении.

Кроме этого, испанец намерен договориться о сотрудничестве с спонсором «Барселоны» – компанией Rakuten.

Ранее стало известно, что Пике пригласит в «Андорру» Адрию Виланову – сына бывшего тренера каталонской команды Тито Вилановы.

«Андорра» была создана в 1942 году и на данный момент выступает в пятом по силе испанском дивизионе.

 
 
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Защитник «Барселоны» Жерар Пике, став владельцем «Андорры», пригласил в клуб своего одноклубника Лионеля Месси.
 
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