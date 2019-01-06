Хоккейная команда Президента Беларуси победила в XV Рождественском турнире

7 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккейная команда Президента Беларуси победила в XV Рождественском международном турнире любителей хоккея на приз Президента Беларуси, выиграв в финале у сборной России со счетом 8:5 (3:0, 4:3, 1:2), передает корреспондент БЕЛТА.

Для команд Беларуси и России это был уже 13-й решающий матч за 15 лет проведения турнира. Хоккейные поединки этих двух команд всегда вызывали повышенный интерес у зрителей. Не стала исключением и сегодняшняя игра.

На старте первого периода белорусы дважды поразили ворота соперников. Защитники россиян не уследили за Ярославом Чуприсом, а спустя несколько секунд с передачи Александра Лукашенко преимущество в счете увеличил Даниэль Корсо - 2:0. Третью шайбу хозяева площадки забросили под занавес первых двадцати минут игры. Александр Лукашенко от правого борта бросил по воротам, а на пятачке отскочившую шайбу подправил в сетку первый вице-президент НОК Андрей Асташевич. Глава государства записал в свой актив восьмую результативную передачу за время завершившихся соревнований.

Во втором периоде хозяева площадки нарастили преимущество до четырех шайб. Российская команда ответила голевым дублем Сергея Арекаева - 4:2. Однако в концовке белорусы еще трижды поразили ворота гостей. Седьмую шайбу в матче в ворота россиян забросил под занавес периода Александр Лукашенко - 7:3.

В заключительные двадцать минут игры команда Президента Беларуси постаралась уверенно сыграть в обороне и добилась двенадцатой победы в финале Рождественского турнира.

Обе команды уверенно выступили на предварительной стадии соревнований. Ледовая дружина главы государства в группе обыграла соперников из Международной федерации хоккея (IIHF) - 13:7, Балтии - 9:3. В полуфинале белорусы были сильнее команды ОАЭ - 10:5.

Российская команда также одержала три победы: над Швейцарией - 9:0, Словакией - 4:1 - и в 1/2 финала обыграла Финляндию - 5:2.

Бронзовыми призерами Рождественского турнира стали хоккеисты Финляндии, которые в матче за третье место одолели команду Объединенных Арабских Эмиратов - 6:3.

Для хоккейной команды Президента Беларуси это уже 12-й титул победителя этих соревнований. Ранее белорусы становились первыми в 2005, 2006, 2008, 2009, 2010, 2012, 2013, 2014, 2016, 2017 и 2018 годах. Российская команда в десятый раз завоевала серебряные награды, а еще трижды праздновала успех на турнире в 2007, 2011 и 2015 годах.

Организаторами соревнований являются Президентский спортивный клуб, ассоциация "Федерация хоккея Республики Беларусь", Министерство спорта и туризма, Минский городской исполнительный комитет.

/Будет дополнено/.-0-